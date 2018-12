Fey disfruta soltería

Tiene más de 23 años de carrera pero Fey afirma que hoy disfruta mucho más su papel como mujer y, si bien subraya que no es feminista, afirma que ha aprendido a estar en paz y ser feliz sin nadie a su lado.



En entrevista, la cantante agradeció la lluvia de piropos y comentarios positivos que recibe en sus redes sociales, producto, muchas veces, de verla en poses tan sensuales.



"¡Es lo bonito! A estas alturas hay que agradecerlo, es como jugar a destiempo. Para mí es un reto, ir en contra de las leyes de la naturaleza y decir: tú eres como quieres cuando quieras y como quieras, tú eres el propio arquitecto de tu vida y de cómo la vas a vivir".

Fey ahora piensa que no hay reglas para nada, que no le gusta que le pongan reglas, y por lo mismo, las rompe y le gusta llevar la contraria.



"Para mí es muy liberador. Este año, esta sensación y este momento de mi vida como mujer y como artista, hice las paces con muchas cosas a nivel de mi feminidad, a nivel de entenderme más en el rol que juegas como mujer dentro de este planeta, la parte femenina".



La intérprete mencionó que, si bien no se considera feminista, ella aplaude a todas aquellas que se atreven a hacer las cosas diferentes y no tienen miedo ante la adversidad.



"No soy feminista ni nada, yo creo en el ser humano y que todos somos igual de valiosos y aportamos, pero sí te puedo decir que en el planeta ha sido una dicha muy fuerte el de la mujer ante su postura en todo, en lo social, en lo interno, y venimos arrastrando de generaciones a veces ideas muy fuertes de muchos tipos que tenemos que romper y liberar. Es muy importante darte cuenta como ser humano, que puedes estar enamorado de vivir la vida y de estar contigo mismo sin tener a fuerza una pareja. Es bonito cuando te das cuenta que puedes obtener esa libertad".



Afirmó que, si bien sus fotografías además de likes le acercan más de un pretendiente, de momento está enfocada en trabajar en el Desnuda Tour, que comenzara en octubre y con el que espera llegar a más escenarios el próximo año.



"A pesar de lo que puede parecer afuera, claro que hay muchos pretendientes y se agradecen, padrísimo y me encanta la gente y conocer seres humanos, pero honestamente estoy en un momento donde disfruto de mí, de mis momentos, de mi tiempo, de simplemente estar viva, disfrutar de mi hija, de mis amigos y de mi carrera. De verdad estoy disfrutando mucho mi trabajo, realmente no estoy buscando pareja".



En la Mega Feria. Fey, quien se presentará el 28 de diciembre como parte de los artistas que estarán en la séptima edición de la Mega Feria Imperial en Acapulco, agradeció el cariño de sus seguidores y adelantó, espera disfruten esta presentación a su lado para cerrar el año.

"A pesar de no ser Desnuda Tour, va a ser un concierto igualmente divertido, mucha nostalgia para muchos que no han estado tan seguido y no me han visto hace mucho. No puede ser en un lugar más mágico que Acapulco, voy a ir a darlo todo".



La cantante comentó que está feliz al ver la respuesta de la gente en su presentación de octubre pasado en la Arena Ciudad de México, además adelantó que el próximo año, además de continuar con esta gira, hará otros proyectos fuera de la escena musical.



"De verdad no me la creo. Estoy en éxtasis de ver la conexión, los comentarios de la gente, percibieron todo y eso me encanta, saber que tengo una comunicación tan clara con mi público, que nos entendemos mutuamente, que se dejaron apapachar y al mismo tiempo estamos en el mismo canal desde hace muchísimos años. Me siento agradecidísima con la vida".



"Todo el año que viene será de llevar el Desnuda Tour a todos lados. Hace mucho que no estaba tan cerquita de la gente y este año, para mí, fue reencontrarme con mi público,