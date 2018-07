Fey es criticada por llamar a emitir voto diferenciado

Fey compartió un video en sus redes sociales en el que pide emitir el voto diferenciado, muchos usuarios criticaron su petición y argumentaron por qué no lo harán de esta manera.

"Hola chicos les comparto lo que pienso porque este Domingo será un día muy importante para todos los Mexicanos ... Así que ... A pensarlo bien y a dividir el voto", escribió la cantante junto al video que suma más de 83 mil reproducciones.

En el video, Fey dice: "Siempre que vayas a votar por alguien como presidente por un partido, votes por otro partido como diputados".

Muchos usuarios mostraron su desacuerdo con esta idea:

"No mi Fey bonita, vamos votando parejo, de otra forma los mismos corruptos de siempre impedirán el cambio desde el congreso".

"La petición de los que piden voto dividido suena al de las personas golpeadas pero emocionalmente adictas: PÉGAME PERO NO ME DEJES".

"Si por lo menos FEY se hubiera pronunciado en cada masacre, en cada acto de corrupción y encubrimiento, Ayotzinapa, ABC, nunca lo hizo! Y ahora nos viene a pedir voto dividido #ParFavor".

"Y es que si hay división en el senado, no hay un orden de ideas y aunque muchos digan que no, hay confrontación y hay muchas discusiones que no llegan a nada, por eso es mejor que exista un común acuerdo en lo que al gobierno se trata", son algunos de los comentarios.

