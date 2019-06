Valle Hermoso, Tam.- El Ministerio Internacional "Way Of The Cross", dirigido por el Ministro Benjamín Butler, se coordinó con las autoridades locales para organizar un festival "Celebrando a Jesús" en donde ofrecerán diferentes servicios a las personas más necesitadas de esta ciudad.

Será este sábado que los cristianos se instalarán donde se llevó a cabo la feria este año y ahí ofrecerían comida, regalos, cortes de cabello, atención medica y oftalmológica, música, juegos infantiles, rodeo y rifas de regalos, según lo dio a conocer el ministerio, quien invitó a toda la comunidad en general a partir de las 10:00 horas.