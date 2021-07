Festín de sangre

Los hechos se reportaron a las 12:45 horas de ayer a los números de emergencias donde se solicitaron varias unidades médicas para atender a los afectados en ataque armado.

Los delincuentes armados a bordo de dos unidades, una camioneta Ford Ranger, color verde y un vehículo Ford Fusion, ingresaron por la carretera a Río Bravo donde robaron con lujo de violencia una Chevrolet Trailblazer, color café.

Después al transitar por la avenida Cerro de Padilla, de la colonia Bienestar, supuestamente los agresores se encontraron con una familia quien viajaba a bordo de una camioneta Nissan Murano, color azul y les apuntaron con las armadas para obligarlos a que se detuvieran.

En seguida, los delincuentes los despojarlos de la camioneta Nissan, pero al descender la familia de la unidad los acribillaron, matando a un hombre y dos mujeres, quedando dos mujeres más como desaparecidas y liberadas horas después.

EN UNA TIENDA

El comando se trasladó hasta la calle Bienestar, donde ingresaron a una tienda de abarrotes y asesinaron a propietario del negocio y a un joven, cliente de la tienda y residente del lugar.

Por lo que después de presume que ingresaron a la calle General Rodríguez, de la colonia Almaguer, donde al encontrarse con dos peatones, entre ellos un hombre de la tercera edad, los asesinaron a balazos.

Continuaron su trayectoria hacia el norte de la misma avenida y luego acribillaron una camioneta Jeep Grand Cherokee, color negro, donde asesinaron al conductor.

Unos 100 metros más adelante se encontraron con un grupo de empleados de la constructora Tracotamsa quienes realizaban trabajos de una obra de pavimentación del Municipio de Reynosa, y los acribillaron, asesinando a dos y dos resultaron heridos, quienes fueron trasladados a un hospital por paramédicos de dos ambulancias de Protección Civil.

A SANGRE FRÍA

Los delincuentes se encontraron de frente al chofer de un taxi Nissan, quien al ver el ataque de los empleados de la empresa constructora se orillo en su unidad, pero los agresores lo interceptaron y a "sangre fría" lo asesinaron a balazos.

Al continuar su trayectoria e ingresar a la colonia Lampacitos, asesinaron al conductor de una camioneta Ford F150, color blanco, quien murió al recibir un balazo en la cabeza y terminó proyectado su unidad contra un vehículo de color rojo estacionado.

De ese sitio, los sujetos armados a bordo de cuatro unidades, dos de ellas robadas con violencia en el trayecto, se trasladaron a las calles Cuarta con Querétaro, de la colonia Unidad Obrera, donde un joven fue asesinado a balazos y uno más resultó herido y fue trasladado a un hospital.

Posteriormente, los delincuentes escaparon por el bulevar Luis Donaldo Colosio, e ingresaron al libramiento que conduce hacia el puente Internacional Reynosa-Pharr, donde se enfrentaron a balazos contra elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES).

En el lugar uno de los delincuentes fue abatido cuando intentó escapar corriendo y otro detenido sobre un vehículo Ford Fusion, color blanco, donde llevaba a dos mujeres encajueladas y privadas de su libertad, mismas que presuntamente había sido levantadas en la colonia Bienestar.

Las autoridades estatales aseguraron una camioneta Ford Ranger, color verde y una Chevrolet Trailblazer, color café, además de un arma larga.

Por su parte, elementos de la Policía Investigadora y peritos de la Unidad de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT), cada lugar de los hechos e hicieron el levantamiento de evidencias y de los cuerpos para trasladarlos a la morgue.

La unidad General de Investigaciones de la FGJT inició una carpeta de investigación por lo hechos.

MILAGRO: ´JALÓ EL GATILLO PERO NO TENÍA BALAS´

- Un residente de la colonia Bienestar, vivió para contarlo y manifestó que fue despojado de un teléfono celular por el comando armado, que el delincuente que lo robó no lo mató porque se quedó sin balas.

- "Me detuvieron cuando iba caminando y me arrebataron el teléfono celular y me apuntaron con el arma pero al jalarle el gatillo el hombre armado no tenía balas", dijo el joven.

- Por lo que en seguida se retiraron y el se fue para su domicilio.