Festín de música electroacústica

Ciudad de México.

Núcleo Espacio arranca el año presentando una muestra de piezas de música electroacústica las cuales serán presentadas vía streaming en las redes sociales de Núcleo.

Uno de los principales propósitos de Núcleo es generar la participación de la comunidad en actividades que tengan como eje central el arte, su historia, desarrollo y/o procesos en cualquiera de sus disciplinas. La música es el lenguaje universal y cada género tiene un público específico. Este proyecto mostrará una serie de piezas grabadas en video que serán presentadas por sus creadores.

GRAN TRAYECTORIA

Omar Rojas Ruiz es un músico tamaulipeco estudió la licenciatura en composición musical en el Centro de Investigación y Estudios de la Música, donde trabajó

como maestro de 2002 a 2006 y en 2014; en el 2009 obtuvo la Maestría en Composición en la Academia Janacek de las Artes Musicales y Escénicas, en Brno, Rep. Checa, así como el Doctorado en composición y teoría en el 2012, misma institución en la que actualmente da clases de Historia de la Música Latinoamericana.

Ha dictado conferencias sobre Historia de la Música Mexicana, Historia de la Música Latinoamericana, Matemáticas aplicadas a la composición musical y diferentes aplicaciones de los sistemas numéricos mayas y aztecas a la

composición en diversas ciudades de la América, Europa y Asia, donde sus investigaciones han sido publicadas en un par de ocasiones.

Del 2015 al 2016 trabajó como redactor de contenidos de "La Música en el Cine" para el colectivo chileno "Galaxia Up".

INTERNACIONAL

Su música ha sido interpretada en diversas ciudades de México, Alemania, Austria, Chile, EE.UU., Eslovaquia, España, Israel, Hong Kong y la República Checa. En el año 2008 le fue otorgada la beca de Desarrollo Artístico Individual por el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes ITCA y CONACULTA (México), en el 2011 fue galardonado con el primer premio del VII Concurso de Composición Musical Universidad de Zaragoza (España), así como en el 2016 su

proyecto "Viaje a través de tus oídos" fue seleccionado para su desarrollo en el marco de la convocatoria "Arte y nuevas tecnologías – Media Art" del ITCA. Durante el 2017 y 2018 fue beneficiario del Programa Jóvenes Creadores del

Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (México).

En el 2015 le fue comisionada la composición de la obra "Sanz Briz" para guitarra y ensamble de cuerdas por el violoncellista y escritor checo Jan Skrdlik, la cual concluyo con la producción del fonograma homónimo por la firma discográfica checa Art Petra Productions en el 2017.

SU AVAL

Durante el 2016 trabajo como parte de los compositores en el proyecto multidisciplinario "Cinematic Campfire Poetry" de la productora Neoyorquina "Monticello Park Productions".

Del año 2009 a 2014 se desempeñó como guitarrista y compositor del ensamble "Vamonos!" en la Republica Checa. A partir del 2020 es autor e intérprete de la puesta en escena de música infantil "Los Mexicuates".

Pueden escuchar su música en https://soundcloud.com/omarrojasmusic

SOBRE SU PIEZA

Ojos de Jaguar : Lo que empezó a gestarse como un primer experimento en la clase de Composición Electroacústica durante mis estudios de maestría en la Academia Janacek de las Artes Musicales y Escénicas (JAMU por sus siglas en checo), se habría de convertir en mi primera composición electroacústica; esto fue una experiencia bastante ilustrativa y satisfactoria tomando en cuenta que siempre me he considerado un compositor más evocado a la exploración de las posibilidades acústicas de los instrumentos llamados "convencionales", pero que también disfruta en abastanza de las obras hechas con nuevas tecnologías. Para los que conocen un poco más acerca de mis obras, saben que por lo general tengo una tendencia a utilizar las nuevas tecnologías ya sea para escribir obras híbridas con cierto protagonismo asignado a los instrumentos acústicos, o bien me suelo utilizar movimientos electroacústicos en obras que son multimovimiento como lo son una ópera o un performance de danza.

El caso particular de Ojos de Jaguar llama mucho la atención pues está escrita únicamente con medios electrónicos, en ella utilicé sonidos que ya estaban pregrabados en un programa de audio determinado, es decir, no eché mano de la programación o de la manipulación de grabaciones. El planteamiento en sí era muy sencillo: Un par de bocetos para piano escritos en papel, un mapa, una computadora y un par de controladores MIDI con los que estuve jugando por poco más de un mes hasta obtener el resultado sonoro deseado.

También es de llamar la atención que la obra en sí es evocativa de una jungla, pues comenzaba a despertar en mi un interés por la cultura Maya (que años después desembocaría en mi tesis doctoral), siendo la nostalgia por México el móvil principal de ello, mientras me aclimataba a mi primer invierno checo de poca nieve, pero temperaturas por debajo de los diez grados bajo cero.

La obra fue estrenada en febrero del 2008 en el auditorio de JAMU en la misma ciudad en la que fue compuesta.

Cabe señalar que dicha obra nunca volvió a ser presentada en público hasta el día de hoy que ha vuelto a ser programada en un concierto, en lo que bien podría tomarse de una manera un tanto extraña, como un "inusual estreno en México" por las circunstancias de este tipo de muestras en línea a las que la pandemia nos ha llevado a adaptarnos.