Festejos Guadalupanos... a medias

Por primera vez y debido a la pandemia del Covid-19, la comunidad católica en Reynosa festejó a la Virgen de Guadalupe sin las tradicionales Mañanitas, danzas o peregrinaciones que solían llenar el primer cuadro de la ciudad.

Todo se limitó a visitas restringidas, misas a puertas cerrada, así como a un altar repleto de veladoras con flores.

La mañana del sábado 12 de diciembre, la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe inició el recuerdo de su aparición en el Cerro del Tepeyac con una misa solemne a las 7:00 horas, luego continuó con otra a las 9:00, 11:00 y finalmente a las 13:00 horas.

Solo ingresaron grupos pequeños, respetando el 25 por ciento de la capacidad del inmueble, con sana distancia, usando cubrebocas, gel antibacterial, limpiando su calzado y pasando por una prueba de temperatura.

En los espacios sin culto, el templo se abrió de forma momentánea, permitiendo que la ciudadanía devota llegará hasta su altar, en donde lucían decenas de arreglos florales, y peticiones. "Yo vengo a darle gracias porque este año me mantuvo con salud al igual que a toda mi familia, han sido días muy difíciles por el coronavirus, pero seguimos aquí, ella es mi madre", mencionó Guillermina Ramírez, de la colonia Lampacitos.

OPERATIVO VIAL

Las visitas llegaron de diversos puntos de Reynosa e incluso del Valle de Texas, por lo que fue necesario que la Dirección de Tránsito y Vialidad instalará un operativo priorizando a los peatones, por ello entre las calles Zaragoza con Benito Juárez se colocaron barreras metálicas, impidiendo el paso de vehículos.

A diferencia de los años anteriores, en estos festejos no hubo puestos ambulantes, para comprar flores había que desplazarse a la Peatonal Hidalgo, ya que en la zona solo estaba un vendedor con imágenes religiosas.

La Virgen de Guadalupe es para muchos en Reynosa, el ejemplo de que aún en las causas difíciles se puede salir adelante. "Gracias a ella, a mi madre yo sigo viva, a mi me detectaron coronavirus y por mi edad, me dijeron que no iba a sobrevivir, pero aquí sigo", dijo Luis, de la colonia Ampliación Delicias.

El protocolo que fijo la Diócesis de Matamoros restringió el acceso a la parroquia para grupos de riesgo, es decir adultos mayores y niños.