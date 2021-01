Festejos de Independencia no serán cancelados por pandemia

Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que por la emergencia sanitaria por el Covid-19, se vayan a cancelar los festejos por los 200 años de la consumación de la Independencia de México y los 500 años de la toma de Tenochtitlán.

En Palacio Nacional, el mandatario indicó los festejos por estas conmemoraciones iniciarán el próximo 14 de febrero en Cuilapam de Guerrero, Oaxaca, donde se recordará el asesinato de Vicente Guerrero.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que en estos festejos se garantizarán las medidas sanitarias para evitar contagios por Covid-19.

-"Entonces ¿no habría posibilidad de que se cancelara?", se le cuestionó.

-No, no, no se va a cancelar y aquí se va a exponer cuál es el programa. Al contrario, lo que queremos es que la gente participe, desde luego con todos los cuidados sanitarios, esperamos que para entonces ya estemos avanzados en la vacunación", contestó.

En el salón Tesorería, el presidente López Obrador indicó que estos festejos no representarán grandes gastos, puesto que se harán con austeridad, sin gastos superfluos y sin parafernalia "pero sí vamos a llevar a cabo esta conmemoración que es muy importante".