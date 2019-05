¡Festejo Tricolor!

Ciudad de México

La edición 74 del US Women's Open tendrá tintes verdes, blancos y rojos toda vez que contará con una triple participación mexicana.

El Country Club of Charleston, Carolina del Sur, abre sus puertas para albergar el segundo "Major" de la temporada en la LPGA, en el cual tomarán la salida Gaby López, María Fassi e Ingrid Gutiérrez, quienes serán las encargadas de representar al golf tricolor dentro del certamen.

Las expectativas por verlas en acción son altas toda vez que han demostrado tener el nivel suficiente para poder competir ante la élite.

'HE SOÑADO ESTE MOMENTO'

La hora de la verdad llegó para María Fassi.

Nacida en Pachuca, Hidalgo, Fassi brilló en su paso como golfista colegial con conquistar 11 victorias jugando para la Universidad de Arkansas.

Sin embargo, eso quedó atrás y la golfista hidalguense se alista para hacer su debut en el golf profesional enfrentando un reto mayúsculo pues lo hará dentro del US Women's Open.

"Llevó 14 años soñando con este momento (hacerme profesional) así que no pudo estar más feliz. Sé a lo que voy a enfrentar, pero es muy emocionante que mi primer torneo sea para debutar en en 'Major', sobre todo en un campo donde tengo grandes memorias porque jugué el US Amateur", explicó.

María llega con gran cartel tras el segundo lugar que obtuvo en el Augusta National Women's Amateur, aunque sabe que integrar la LPGA será diferente.

"Mi carrera colegial me llena de confianza, tuve muchos éxitos, pero ahora va a ser muy distinto y para eso me he preparado. He trabajado mucho en la parte mental para no tener tantos picos y afrontar el reto con muy buena actitud y confianza en mi trabajo", confió.

CONÓCELA

María José Fassi Álvarez

25 marzo 1998

21 años

Pachuca, Hidalgo.

Ambición al máximo

>Ingrid Gutiérrez quiere dar a conocer su nombre entre las mejores del mundo.

Aunque actualmente forma parte del Symetra Tour, la golfista morelense logró su clasificación el US Women's Open tras finalizar segunda en clasificatorio.

Sin embargo, Gutiérrez ahora valora la oportunidad de poder medirse ante las mejores jugadores del mundo dentro de un "Major".

"Soy afortunada por estar aquí, una siempre trabaja pensando en poder disputar esta clase de torneos y la verdad es que me siento feliz y muy motivada. Desde que clasifiqué no me lo podía creer, pero me lo dediqué a mí y a todo el esfuerzo que he estado haciendo, estas metas no se alcanzan viendo la televisión sino con mucho trabajo", expresó.

De acuerdo con Ingrid, la oportunidad que tiene ante sí es algo que espera no dejar pasar ya que sabe sus alcances y espera reflejarlos en el campo.

"Es algo que siempre esperas, pero ya estando aquí la ambición no termina porque yo quiero más. No sólo quiero estar jugando junto a las mejores sino que quiero competirles de tú a tú", lanzó.

CONÓCELA

Ingrid Gutiérrez Núñez

15 marzo 1996

23 años

Cuautla, Morelos.

Es Gaby un referente

Con cuatro temporadas consecutivas formando parte de la LPGA, Gaby López es un referente en la máxima categoría para las golfistas mexicanas.

"Estoy muy contenta por lo que ha pasado en el golf femenil. Es muy especial que Ingrid y María jugando este torneo también, entre más mexicanas estemos, es mejor para México y la LPGA. Para las tres es un reto porque al final representamos la misma bandera", explicó López en videoconferencia desde Charleston.

La capitalina reconoció lo especial que haber sumado experiencia para poder ayudar al desarrollo de las nuevas jugadoras.

"Todo es una cadenita que empieza desde Lorena, ha sido una gran transición porque ella dejó un legado muy importante en el golf. Ahora ellas saben que yo estoy para ayudarlas en lo que necesiten, quizá el mejor consejo que puedo darles es que en la LPGA jugamos muchas semanas, por lo que es importante descansar y escuchar a nuestros cuerpos. A veces lo mental y emocionalmente cuesta mucho. Hay que saber parar y descansar para dar lo mejor en las semanas que tenemos", aseguró.

CONÓCELA

María Gabriel López Butrón

9 noviembre 1993

25 años

Ciudad de México.