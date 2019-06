Ciudad de México



Gaby López se alista para tener un festejo centenario.

La golfista capitalina disputará su torneo número 100 dentro de la LPGA al tomar al salida en el Meijer LPGA Classic, el cual arranca en el Michigan.

Viviendo su cuarta temporada consecutiva integrando la máxima categoría femenil, López alcanza la tercera cifra en su registro para afianzarse como la segunda mexicana con mayor actividad en el tour, sólo detrás de las 175 apariciones que alcanzó la tapatía Lorena Ochoa.

"Se me hace una cifra increíble (llegar a los 100 torneos), no lo tenía tan presente, pero ahora que lo sé la verdad es que me motiva muchísimo. Sin duda es algo súper bonito darme cuenta todo lo que he recorrido en la LPGA y ahora sólo me queda seguir adelante pensando en ir por otros 100", comentó.

El debut profesional de Gaby en el circuito se dio el 28 de enero del 2016 dentro del Pure Silk-Bahamas LPGA Classic, donde finalizó en el puesto 31.

"Mi primer torneo recuerdo que fue de muchísima ilusión, llegué con todas las ganas de entrenar y practicar sin descanso. Lo recuerdo con emoción porque fue el poder jugar al lado de todas las jugadoras de la élite, esas que en algún momento yo vi por televisión y la verdad es que fue un sueño hecho realidad", recordó.

Actualmente, López acumula 99 participaciones en las que ya puede presumir una victoria tras la conseguida en el Blue Bay LPGA, en noviembre pasado, así como ocho Top 10.

"Nunca me imaginé una victoria fuera a llegar tan rápido en mi carrera, pero sin duda me llenó totalmente de motivación", confesó.

Con cien salidas acumuladas sobre sus bastones, Gaby hoy se sabe como una golfista más madura, aunque reconoce que ello la ha llenado de más hambre de éxitos, los cuales buscará extender pegando su driver centenario.