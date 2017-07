Festeja Toluca centenario con empate ante Atlético de Madrid

Toluca, México.- La fiesta quedó a deber, el partido del Centenario de los Diablos Rojos acabó sin goles.

El duelo entre Toluca y su invitado de lujo, Atlético de Madrid, no respondió a las expectativas, terminó 0-0 y la gente salió del Estadio Nemesio Diez con ganas de más.



Los Colchoneros cumplieron lo prometido y, salvo Diego Godín, iniciaron con su mejor cuadro, pero la magia del que ha sido uno de los protagonistas del futbol europeo en la última década no apareció.



Se notó que el equipo español sólo lleva 2 semanas de pretemporada, aunado al cansancio del viaje, el cambio de horario y la altura.

Antoine Griezmann, el más aclamado, se animó a tirar paredes en corto, algunas veces con Fernando Torres, otras con Yannick Ferreira, aunque sin claridad de cara al marco. Los rojiblancos no inquietaron a Alfredo Talavera.



Y al Toluca, que ya está en plena competencia, se le vio lejos de su mejor nivel.



Aunque los Diablos se hicieron del balón al arranque, también lucieron imprecisos.



Rubens Sambueza fue el más claro con el esférico y después Gabriel Hauche hizo lo propio, pero no encontraron más socios en el frente.



Lo más que Toluca pudo generar en el primer tiempo fue un disparo de media distancia de Hauche y 2 servicios al área que Fernando Uribe no pudo conectar.



La lluvia no cesó y eso tampoco ayudó a un mejor espectáculo. Las emociones fueron tan escasas que un sector del público abucheó al medio tiempo.



Mientras el Atleti cambió todo su 11 para el complemento, los de casa tuvieron uno de los momentos más emotivos de la noche: el ingreso del ídolo Antonio Naelson.



El ex 10 de los Diablos disfrutó los 20 minutos que estuvo en la cancha, se animó a tirar amagues y mostró su calidad.

Las modificaciones de uno y otro hicieron más abierto el juego, aún así lo más destacado fue un disparo lejano de Hauche y un remate de Thomas Partey que contuvo Talavera.



Los abucheos se duplicaron con el silbatazo final.



Esta fiesta no tuvo final feliz.