Festejará Chicharito si anota al Madrid

Sevilla, España.

Si bien le tiene cariño tras jugar una temporada ahí, eso no evitará que el atacante mexicano Javier "Chicharito" Hernández festeje en caso de anotarle al Real Madrid este domingo en la Fecha 5 de la Liga de España.

El futbolista jalisciense, quien ahora defiende los colores del Sevilla, dejó en claro que marcar a los merengues en el Ramón Sánchez Pizjuan para disminuirá el agradecimiento que le tiene al cuadro blanco, sólo es cuestión de disfrutar el momento y ser profesional.



"Si me toca jugar y marcar, lo celebraré como he celebrado todos los goles que he marcado a los clubes donde he jugado. No es una falta de respeto, el celebrarlo no quiere decir que no sea un club especial para mí", manifestó.



El seleccionado tricolor militó con Real Madrid durante la temporada 2014-2015 en calidad de préstamo procedente del Manchester United y estuvo bajo las órdenes del técnico italiano Carlo Ancelotti.



En su paso como merengue disputó 858 minutos en la Liga española, entre 23 partidos, de los cuales en siete fue titular y anotó siete dianas, ninguna a su actual equipo sevillano.



"Chicharito" llegará motivado al cotejo frente al Real Madrid gracias a que el jueves se estrenó como goleador del conjunto andaluz y además lo hizo de forma magistral con un tanto de tiro libre, su primero de esta índole en su trayectoria.



"Es mi primer gol de falta en mi carrera, llevaba meses practicando y dije, ¿por qué no?", reconoció el mexicano en declaraciones a la cadena COPE respecto al tanto que le hizo al cuadro azerbaiyano Qarabag en la primera fecha de la ronda de grupos de la Europa League.



Admitió también que llegar al Sevilla fue algo importante y es consciente del esfuerzo que hizo el club, "fue algo muy grande, sé lo que representa jugar para el Sevilla".