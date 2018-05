Festejan en soledad el Día de las Madres

El 10 de mayo es una festividad que nace con el fin de honrar y reconocer a las madres de todo el planeta, es la fecha en que los hijos dan variados regalos y se dan el tiempo de comer y convivir con el ser que les dio la vida.

Sin embargo, no todas las madres pueden pasar esa fecha con sus hijos, tal es el caso de la señora Lupita Álvarez, de 82 años de edad, quien desde hace algunos años vive sola en esta ciudad fronteriza, en un jacal en donde apenas cuenta con lo indispensable.

Sus hijos, Juan, Arturo y Mario ya son adultos y dos de ellos radican en Estados Unidos desde hace varios años mientras que el tercero de sus hijos vive en el estado de Veracruz, de donde dona Lupita es originaria.

Aunque asegura que el 10 de mayo para ella es como cualquier otro día, sus vecinas, amigas y personas de algunas asociaciones civiles de esta frontera, se dan a la tarea de visitarla, llevarle sus alimentos y en esa fecha especial le entregan algunos regalos con el fin de aminorar la lejanía de sus hijos.

Resaltó que no tiene el interés de irse a convivir con otras mujeres o personas, pues dice que ha vivido muchos anos de los cuales la mayoría festejo de alguna manera.

"A mi edad, doy gracias de seguir viviendo y de poder mantenerme sola, claro con ayuda de algunas personas que nos traen un taquito todos los días, pero aquí no tengo lujos y mucho menos el ánimo para andar festejando y yo no puedo y aunque quiera no tengo más que un cuarto como jacal" dijo.

Aunque reconoció que si le gustaría que sus hijos tuvieran la oportunidad de visitarla con mayor frecuencia, ella justifica la distancia y falta de tiempo que enfrentan al argumentar que debido a trabajo y problemas personales se les complica venir a visitarla.

"Pero me queda el gusto de saber que se acuerdan de mí, aunque no tengo teléfono cuando vienen me felicitan y me traen regalitos y eso me llena de gusto porque sé que siempre me tienen en sus pensamientos y corazones", indicó

Recuerda que cuando sus hijos eran pequeños y vivía su esposo, festejaban el 10 de mayo, en ocasiones solos en su hogar o con algunas otras vecinas o familiares.

"Hacíamos tamales, zacahuil o algún guisado y todos juntos celebramos, modestamente pero me festejaron muchos años, por eso ahora no me quejo, pues por necesidad mis hijos no están aquí conmigo" dijo la entrevistada.

Con nostalgia refiere que para ella los festejos como el Día de las Madres, dejaron de tener interés, pues señala que por diversas circunstancias se encuentra viviendo sola aquí en esta ciudad que le dio cobijo hace ya varias décadas y que señala que difícilmente abandonara.

Aunque refiere que tiene familia en el estado de Veracruz, dice no tener el interés ni el dinero para trasladarse a su ciudad natal.

La historia de doña Lupita no es única, pues muchas mujeres mayores viven solas y en ocasiones en el olvido de sus familiares.

Marina Ríos, integrante de un grupo conformado por 10 mujeres que diariamente visitan a personas mayores o discapacitadas que viven solas o que enfrentan alguna necesidad económica, refirió que doña Lupita al igual que otras personas de su edad, no aceptan salir de sus casas.

"Nos reciben la ayuda que les damos, diariamente nos organizamos y les dejamos en una sola vuelta sus tres comidas y aunque tratamos de animarlas y acompañarlas un rato cada día, al final del día son personas que viven sin la compañía de un familiar a pesar de su avanzada edad" concluyó.

