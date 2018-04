Festejan primeros 15 años

Con un lleno total en la Arena Monterrey, la Banda MS arrasó con su ritmo sinaloense las emociones de miles de regios con quienes armaron una gran pachanga por sus primeros 15 años en los escenarios.

La agrupación de Mazatlán, Sinaloa se presentó en el escenario a las 21:40 horas para dar rienda suelta a una velada en la que nadie se resistió a cantar y bailar, pero también reír y gritar.

Una cuenta regresiva anunciaba la llegada de esta banda que al inicio de su show presentó un video en el que se comprometía a ofrecer una gran noche y así fue. No les quedó a deber.



"Bienvenidos a celebrar nuestros 15 años, pásenla bonito, somos Banda MS", dijo Oswaldo Silvas, uno de los vocalistas, mejor conocido como "Walo".



La primera canción que desató la euforia de sus fanáticos fue "Ayer la Vi por la Calle", una rancherita que sirvió para calentar el ambiente y que desde el primer instante hizo al público cantar.



Para este festejo los músicos llegaron de traje negro, y dispuestos a conquistar con rolas nuevas como "Tu Postura", que pese a ser su nuevo sencillo, el público ya se lo sabía.



Hicieron un recorrido por los éxitos que han marcado su carrera.



El líder del grupo interpretó "Que Bendición", un tema de corte romántico.



Y con esa misma línea siguió "A lo Mejor", demostrando que su táctica al llegar primero era enamorar y después lanzar temas más bailables.



Su producción incluyó un escenario de dos niveles con tres pantallas, una gigante al centro y otras dos en los costados a través de las cuales los asistentes pudieron ver más a detalle el show.



Otro buen momento fue cuando llegó el tema "Me Gustas Mucho". El festejo musical tendría una duración de más de dos horas.



Y así como ayer se registró un sold out, con una taquilla completamente vendida, hoy el festejo se repite en la Arena Monterrey.