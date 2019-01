Festejan miles los títulos del América

Cd. de México.- En el día en que arranca la Liga y con ello la defensa de su título, el Rey estuvo de fiesta.

Mientras Morelia y Toluca ya jugaban, los campeones del América se dejaron consentir por sus aficionados en el Estadio Azteca, la segunda casa para muchos de ellos.

Campeones de la Sub 17, de la femenil, de la Primera División, a las Águilas les sobraron motivos para celebrar. Algunos como Bruno Valdez y Cecilio Domínguez se tomaron muy literal eso del reinado al portar coronas, otro como Oribe Peralta simplemente dejó que lo consintieran como rey, al ser el elemento más aplaudido de la noche.

"Agradecerles por el gran apoyo a lo largo de la temporada y nos sentimos muy orgullosos de defender estos colores y los defenderemos a muerte. ¡Siempre Águilas", lanzó el capitán americanista.

Alrededor de 27 mil aficionados acudieron al Estadio Azteca, en cuyas inmediaciones destacaban varios diseños alusivos al título 13. El América debuta hasta la siguiente jornada así que se dio el lujo de reconocer a sus campeones. El Azteca quedó a oscuras. El público iluminó la noche con sus celulares. Después el ingreso triunfal de cada jugador en un sendero formado por 10 antorchas y luego el pasillo de varios niños que ondeaban sus pañuelos cremas.

"Nada más reiterar el agradecimiento por ese apoyo incondicional, por esa exigencia y seguiremos dando más para darles más alegrías y felicidad", lanzó el laureado Miguel Herrera, quien con su celular grabó varios de los momentos.

Los capitanes y técnicos de los tres equipos tomaron la palabra. La portera Cecilia Santiago dirigió un mensaje a los aficionados.

"Hoy venimos a celebrar con ustedes ya que sin su apoyo no lo hubiéramos logrado. Estamos muy orgullosos de representar a esta institución, la más grande de México, ¡gracias afición!", expresó.

Y después los capitanes levantaron el trofeo, dieron una vuelta olímpica al ritmo de "We are the Champions" y así ponerle el cerrojo a la gran conquista que ahora tendrán que defender.