Festejan a mamás y abuelas en su día

Pharr, Tx. - Una hermosa jornada fue la se vivió la tarde de ayer en Pharr. Poco más de 200 madres y abuelas fueron invitadas a un almuerzo esta tarde para una hora de música en vivo y buena comida.

El Dr. Enrique Griego dijo: "Las madres son las que nos llevan durante nueve meses antes de que nos encontremos cara a cara. Creo que tener esta oportunidad de tener un día del año solo para expresar nuestro amor, nuestros sentimientos, es muy importante".

La realización de esta fiesta la cual "hay que compartirla con todas las mamás de nuestra comuna, vino mucha gente y eso nos pone muy contentos porque es lo que nosotros como municipio queremos entregar a nuestras mamás, a nuestras vecinas porque lo que nos interesa es que este tipo de celebración, donde si bien hay que festejar a la madre, la idea es que no sea sólo este día, si no que el reconocimiento a la importancia que una madre tiene en nuestra comuna, por lo pujante que es ella, por lo sacrificada y por todos los roles que a una madre muchas veces le toca vivir. Para todas las mamás que se sacrifican y se entregan a sus familias, a sus hijos y esposos, este acto son para ellas".

Asimismo, recordó emotivamente a todas aquellas progenitoras que por diversas circunstancias de la vida no están presentes, expresando que "también a aquellas que no están, que nos toca no tenerlas a nuestro lado, claramente que está el más lindo recuerdo, y para todas esas personas, también esto es un homenaje".

El evento anual se realiza en asociación con el Departamento de Policía de Pharr y la Academia Cristiana del Aire, una organización que trabaja con presos en diferentes países.