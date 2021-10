Festejan la 'Grandeza de México'

CIUDAD DE MÉXICO

"Es nuestra primera visita a un museo desde que inició la pandemia; durante casi dos años procuramos no salir a eventos de este tipo, pero ya con la segunda vacuna aprovechamos para visitar esta exposición, aunque seguimos cuidándonos", compartió Leilani. Tenía buenas razones para relajar el confinamiento, ya con el semáforo en verde, contó: ver las piezas del patrimonio mexicano que forman parte de acervos extranjeros. "Vienen de otros países, no permanecerán aquí, porque desgraciadamente están de fijo en Europa. Pero la exposición me gustó mucho", dijo a través de un cubrebocas cuidadosamente colocado y que ajustaba, además, con el soporte nasal de sus lentes.