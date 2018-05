Festejan en IMSS entre súper héroes y villanos

"Qué mejor que los niños tengan la oportunidad de un momento de diversión a pesar de su enfermedad". Marco Antonio Sánchez, coordinador Pediatría.

sandra.tovar@elmanana.com

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se convirtió en oficina central de súper héroes, villanos, princesas y personajes de cuentos de hadas.

El día de ayer, los doctores, especialistas, enfermeras, camilleros y hasta el director del área pediátrica del Hospital 15 del IMSS, dejaron las batas, los estetoscopios y las inyecciones para llevar alegría a cientos de niños y niñas.

Por ser el Día del Niño, el personal del IMSS realizó un ameno festival en el área de pediatría donde se encuentran pequeñitos que son atendidos por diversos padecimientos.

Algunos de estos pequeñitos en silla de ruedas, con suero y cubrebocas, acudieron al llamado de los galenos para disfrutar su día.

El Sindicato de Embotelladores, la Asociación Amor y Paz por Reynosa y los Doctores de la Risa, estuvieron presentes en este evento llevando alegría, dulces, piñatas, juguetes y pastel a todos los chiquitines.

FELICES

Marco Antonio Sánchez, coordinador clínico de pediatría del IMSS portaba su camiseta de "Batman" durante este festejo ya que dijo: "Todos llevamos un niño dentro".

Manifestó que este festejo representa una buena oportunidad para el personal, de mostrar su lado sensible sobre todo, para los menores que se encuentran internados en esta institución.

"Nos revive la infancia y qué mejor que los niños tengan la oportunidad de un momento de diversión a pesar de su enfermedad".

Comentó que quienes se dedican a la salud de los niños, buscan darles una mejor calidad de vida.

"Todos los que nos dedicamos a la salud de los niños estamos inmersos en las emociones que ellos nos transmiten".





´Cuando estés viejita aquí te vamos a cuidar´

A Giovanni Valentín Herrera le gustó tanto la atención que recibió en el hospital, por lo que asegura, cuando sea grande, se convertirá en doctor.

Este pequeñito quien sufre de convulsiones, está recibiendo atención en el Hospital General de Zona José Zertuche Ibarra del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El día de ayer, Giovanni disfrutó del festival que el personal del IMSS así como diversas asociaciones llevaron para celebrar el Día del Niño.

"Cuando tu estés viejita, yo voy a ser el jefe de todo el hospital y aquí te vamos a cuidar", afirma el pequeñito, arrancando una sonrisa a los ahí presentes.

"Me gusta mucho este hospital, yo tengo esta gasa aquí pero no me duele. Yo no puedo dormir porque me pasa algo que todo se mueve".

-Tiene convulsiones y se desmayó-, interviene la madre del menor.

A sus siete años, Giovanni tuvo que se internado en el IMSS donde actualmente se recupera satisfactoriamente.

Doctor. Cuando sea grande, Giovanni quire ser doctor.