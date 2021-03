Festejan emancipación de Gustavo Díaz Ordaz

Gustavo Díaz Ordaz, Tam.- Oscar Almazán, uno de los pescadores con residencia en el único ejido de Tampico, denominada La Isleta, informó que están en desventaja al no estar agrupados en una cooperativa pues señala que al ser libres les niegan hasta los permisos para trabajar, sin embargo reconocen que no se han organizado para formar una pues ellos solo se dedican a trabajar.

Lo anterior viene a colación luego de que autoridades federales ya les restringieron su actividad en un horario que no les conviene, "nosotros al ser libres la autoridad abusa porque como no tenemos permisos y cuando intentamos sacarlos siempre nos los niegan nos dicen que no hay y al ser cooperativa seríamos más fuertes, más competitivos y tendríamos más ventajas".