Festejan 50 aniversario de ´Beggars Banquet´

Ciudad de México

El próximo 16 de noviembre la legendaria agrupación The Rolling Stones lanzará una edición conmemorativa de uno de los trabajos indispensables en su carrera: Beggars Banquet.

Esto a propósito de los 50 años que cumple el material que fue publicado el 6 de diciembre de 1968 y en el que destacan composiciones como "No Expectations", "Street Fighting Man", "Sympathy for the Devil" y "Stray Cat Blues".

La reedición será expuesta en formatos de compacto remasterizado y vinilo, pero una de las novedades más importantes es que contará con la portada que originalmente se consideró, pero que fue censurada. Se trata de una imagen tomada por Michael Vosse, donde aparece un baño atestado de grafitis.

Como un primer elemento de promoción por adelantado se ha puesto en órbita el video-lyric de "Street Fighting Man".