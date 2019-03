Festeja su regreso a Televisa

Ciudad de México.

Consuelo Duval celebró su regreso a la comedia al frente de la serie "Julia vs Julia", uno de los programas con los que Televisa festejó su regreso de lleno al humor con más de una docena de programas divididas en dos barras: Noche de buenas, que se transmitirá de lunes a viernes y Domingos de Sofá.

Reconocida como una de las mujeres que alza la voz por la comedia y que ha luchado por ganarse un lugar en la televisión, Duval expresó que también es una responsabilidad estar al frente y motivar a más mujeres a que sigan trabajando en este ramo.

"Me siento muy honrada y muy feliz de haberme ganado este lugar porque sí me lo gané, fueron 30 años, nada me lo han regalado. Hoy las mujeres en la comedia cada día son más atrevidas y más arrabaleras, aparte hay más plataformas y yo no las tuve, ellas hoy se pueden generar su propio trabajo".

En estas tres décadas, dijo, nada fue fácil, menos mantenerse, de hecho recordó la vez en que "hizo su drama" y se fue de Televisa, pero considera que valió la pena porque aprendió mucho y luego regresó.