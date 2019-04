Festeja su cumpleaños Robert Downey Jr al estilo de 'La última cena'

ESTADOS UNIDOS.

Robert Downey Jr festejó su cumpleaños número 54 de una manera muy particular.

El actor recibió un curioso regalo por parte de un fanático de Marvel y le gustó tanto que lo publicó en su cuenta de Instagram.

La imagen deja ver a los Vengadores en una situación muy similar a la famosa obra ´La última cena´, de Leonardo da Vinci. Iron Man se encuentra al centro de la mesa con un pastel de cumpleaños mientras sus compañeros se sientan alrededor.

Posteriormente, en otra publicación compartió un acertijo sobre su vida. Y el actor Mark Ruffalo fue de los primeros en participar.

Una de las preguntas dice: ´No estaría yo aquí sin...´, a lo que ´Hulk´ respondió "Mark R. Gracias por incluirme en tu acertijo de cumpleaños".

Thanks for including me in your bday puzzle, @robertdowneyjr ?? pic.twitter.com/dXJdfCLJTH