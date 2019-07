Festeja ´Manuelito´ su cumpleaños 104

Entre cantos, pastel, oraciones, abrazos y decenas de familiares, Manuel Laredo Sánchez, quizá la persona más longeva de Reynosa, celebró ayer su cumpleaños 104, con un objetivo claro: disfrutar cada minuto que le reste de vida.

Aunque su piel morena fue invadida por las arrugas, en su interior conserva ese sentido del humor que lo caracterizó cuando era joven y trabajaba en la cosecha, en los jardines o en diversos lugares donde lo solicitaban.

Pese a que nunca se casó ni tuvo hijos, en esta ciudad fronteriza cuenta con una familia que asciende a los 50 miembros, entre sobrinos, primos y amigos.

"Yo nací el 17 de julio de 1915 en la ciudad de Guadalupe, General Cepeda, en Coahuila. Llegué a Reynosa buscando trabajo junto con mis padres, quienes decidieron quedarse aquí, por eso adopté este lugar como mío, yo me siento oriundo, aunque muchos digan lo que sea, a mi me gusta", recuerda don "Manuelito".

Al vivir más de un siglo, ha sido testigo de actos históricos como la Revolución Mexicana, la Guerra Cristera, la Segunda Guerra Mundial, la llegada del hombre a la Luna; ha visto el cambio de distintos poderes políticos en la Presidencia de la República, notó el avance tecnológico en televisores, teléfonos, electrodomésticos y celulares, que lejos de facilitar las actividades diarias, considera se convierten en un vicio que absorbe la inteligencia.

Nunca acudió a la escuela, por lo que no sabe leer, ni escribir, pero posee una memoria fotográfica capaz de recordar todo lo que se le cuestione.

"Tuve seis hermanos pero ya todos murieron, me quedé solito, hace como 15 años se fue el último, a mi me gustaba bailar, iba a las discos, tomaba y fumaba pero todo en moderación, nunca me excedí", expresa con nostalgia.

Su diagnóstico médico es excelente, Manuel no tiene ninguna enfermedad degenerativa o crónica, solamente padece dolores musculares y problemas de vista u oído que pueden solucionarse con aparatos.

Actualmente vive en la colonia Benito Juarez, bajo cuidado de Maria Guadalupe Laredo, una de sus sobrinas.

"Lo hemos llevado al doctor y nos dice que tiene el corazón de una persona de 15 años, que está muy saludable, que todavía le quedan mínimo unos 10 años de vida, cuando a mi me dicen eso yo lo único que pienso es, si acaso yo estaré viva para cuidarlo, porque es increíble que él este así de conservado, de lucido".

SECRETO DE JUVENTUD

En su festejo optó por visitar una iglesia para agradecer el tiempo que ha estado vivo, cantó Las Mañanitas y entregó un mensaje a quienes se acordaron de su día,

"Manuelito" como le dicen de cariño disfruta de contar sus anécdotas y de dar consejos a los más jóvenes, pero todavía no ha descubierto cuál es el secreto de la juventud.

"Solo puedo decirles que vivan, que sean felices que si tienen ganas de hacer algo que lo hagan, porque a este mundo uno vino a disfrutar, las penas son pasajeras, hay que bailar, conocer lugares y comer", puntualiza.

