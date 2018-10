Festeja Katy Perry con ex de Orlando Bloom

Cd. de México.- Katy Perry celebró su cumpleaños número 34 de una manera muy especial: la cantante pasó una velada junto con su novio Orlando Bloom y Flynn, hijo del actor y la modelo australiana Miranda Kerr, en el restaurante Barton G en West Hollywood.

Al término de la cena, la cantante, quien lució un vestido entallado de látex rosa, junto con su novio acompañaron a Flynn, de 7 años de edad, para que su madre, Miranda Kerr, lo recogiera en su coche.

La relación entre la ex de Orlando Bloom y Katy Perry al parecer es muy buena, de hecho, Kerr ofreció un regalo de cumpleaños a la interprete de "Cheined To The Rhythm'. Tanto el actor como Katy se impresionaron por la amabilidad que mostró Miranda Kerr.

En este momento tan familiar, Perry no dudó en decirle al hijo de Miranda y Bloom que lo quería en frente de la modelo.