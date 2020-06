Festeja con acto de caridad

La actriz Natalie Portman decidió celebrar su cumpleaños 39 con un acto caritativo: anunció que donará hasta 100 mil dólares para la organización benéfica A New Way of Life, que busca ayudar a mujeres que salen de prisión a adaptarse a su nueva vida, de acuerdo con Daily Mail.

La estrella de El Cisne Negro compartió el martes en Instagram una foto de ella junto a la activista Susan Burton, quien fundó A New Way of Life, para realizar el anuncio.

"Para mi cumpleaños de este año, igualaré las donaciones a @anewwayoflifela, de Susan Burton, hasta (llegar a los) 100 mil dólares, durante las próximas 24 horas. Estoy profundamente agradecida por el trabajo de Susan, que ayuda a sanar nuestro mundo roto", escribió la famosa.

APOYA A MUJERES

La celebridad apuntó que la organización de Burton ayuda a que las mujeres que recobraron su libertad, y que muchas veces no cuentan con recursos, tengan un espacio seguro para dormir y la oportunidad de reconstruir sus vidas.

"La gran mayoría de estas mujeres tienen hijos, y son víctimas de agresiones sexuales o físicas. A menudo, cuando son liberadas, no tienen recursos, y el ciclo de aprisionamiento dentro del sistema de justicia penal continúa", añadió Portman.

"Si bien hay tantas grandes organizaciones que luchan por la justicia racial, @anewwayoflifela es la solución de Susan para terminar con el encarcelamiento masivo y la curación de las comunidades".

Burton, quien se crió al este de Los Ángeles, recurrió a las drogas para soportar su dolor tras la muerte de su hijo de cinco años, ocurrida en 1982; fue encarcelada en seis ocasiones diferentes en las siguientes dos décadas al suceso, y cada vez que la liberaron, tenía aún menos dinero para comenzar una nueva vida segura.

AYUDA A TERAPIAS

Luego de ver cómo las terapias y otros servicios sociales que a ella y a otras mujeres previamente encarceladas les fueron negados anteriormente, inició su organismo, en el 2000, para brindarle a mujeres que, como ella, llegaran a necesitar apoyo para continuar con sus vidas.

A New Way of Life no es el primer proyecto social al que la protagonista de Vox Lux: El Precio de la Fama ha buscado apoyar, ya que el lunes anunció que se solidarizaría con la iniciativa Defund the Police, que busca recortar los presupuestos policiales, en su lugar, centrarse en esfuerzos comunitarios y servicios sociales que ayuden a reducir la delincuencia.

La famosa señaló que los esfuerzos actuales para reformar los departamentos de la Policía de Estados Unidos han fallado, basando su argumento en los actos de violencia documentada hacia los manifestantes que están en contra de los miembros del departamento de Policía de Minneapolis tras la muerte de George Floyd.

Y aunque Portman decidió usar su cumpleaños como un faro para los movimientos y organismos que apoya, las celebraciones no le faltaron, ya que, además de sus fans, amigas famosas como Reese Witherspoon y Kerry Washington le enviaron mensajes de felicitación a través de redes sociales.