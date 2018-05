Festeja aniversario de carrera artística

Río Bravo, Tam.- La licenciada Flor Villalobos llevará a cabo la celebración de su 22 Aniversario de Carrera Artística el próximo jueves 17 de mayo a partir de las 18:00 horas en el salón Arcadia ubicado en la avenida Las Américas número 420, en donde habrá alfombra roja para todos sus destacados invitados.

Flor Villalobos es licenciada en educación deportiva, licenciada en matemáticas y coreógrafa profesional, modelo, actriz, domina la expresión corporal, la danza contemporánea, las artes escénicas, es ella una artista en toda la expresión de la palabra, mujer sensible pero fuerte a la vez, luchadora incansable de las metas que se propone, ha sacado adelante a sus hijos, quienes dice, son su más grande satisfacción. "Todo lo que he hecho es por mis hijos, lo mejor es que ellos me comprenden y apoyan", se dedica a dar clases de rumbaterapia, la cual consiste en realizar movimientos de bajo impacto aeróbicos de caderas, cintura y hombros, se combinan diferentes ritmos como: salsa, merengue, reggaetón, zamba, folclor colombiano, bachata, rock and roll, entre otros.

A raíz de situaciones difíciles como la muerte de su madre, Flor Villalobos decide trasladarse a esta ciudad en el año de 2014 en busca de un nuevo comienzo, aconsejada por su hermana Aidé Villalobos.

"Mi hermana me platicó que estaba difícil por la situación de la inseguridad, pero que había muchas posibilidades de crecer como artista aquí, había la posibilidad de ir a Reynosa, a Estados Unidos de Norteamérica, me decía que en Río Bravo, había muchas oportunidades para mi y así ha sido", dijo.

Flor Villalobos comenzó su carrera artística en los espectáculos hace 22 años como imitadora de Tatiana en Veracruz, así como en el mundo del modelaje en Tampico, también dio clases de aerobics para niñas de 5 a 10 años y aquí en Río Bravo el primer trabajo que obtuvo fue en eventos culturales apoyando al señor Javier Orozco, en el Festival Tamaulipas, en esta celebración le dieron la oportunidad de alternar con Uruguay y presentó una combinación de danza árabe con rumba, a la gente que vio el espectáculo le encantó su participación, recibió muchos aplausos, y Rodolfo Sánchez, periodista, la bautizó como Belleza Salvaje, por la forma única de danzar.

Después conoce al fotógrafo Enrique Esparza en una exposición pictográfica del maestro y compositor José Cano, al cual la invitó la profesora Lolita Cano, Enrique le propone una sesión fotográfica para hacerle su portafolios de modelo, ella acepta y esta sesión trascendió al grado de que al enviar estas fotografías a Colombia al maestro Luis Efraín García Durán, director de teatro y actor, presidente de la Asociación de Artista de Colombia, le pidió enviar su hoja de vida, y la puso en contacto con el Instituto de Cultura y Turismo y le hicieron la invitación para participar en Colombia, emocionada y sin un peso, se dirigió a pedir ayuda en la presidencia, esta se la negó en cuestión monetaria, pero le dieron una carta donde le autorizaban pedir dinero en el Municipio, en seguida se dirigió a los negocios para empezar la colecta, pidió pero casi nadie le apoyaba, la fecha se acercaba y todo se miraba lejano,en su desesperación, fue cuando tomó la decisión de pararse en los semáforos y pedir dinero y así lo hizo durante 3 días. Se llegó la fecha, y al contar lo colectado, vio que no había completado la cantidad que necesitaba, casi dándose por vencida pues no lo había logrado, le brotaron lágrimas de impotencia y mucha tristeza, en ese mismo instante una amiga le habla, le pregunta como le había ido con su colecta, que ella también quería cooperar con su causa, y ella le contó que le faltaban mil 100 pesos, entonces su amiga le dijo yo te los doy, logró completar sus vuelos a Colombia, y se lanzó a la aventura.

En Colombia la reciben mejor de lo que esperaba, hizo sus presentaciones, las cuales gustaron a todos los espectadores, recibió muchas ovaciones, la invitaron a programas de radio, entrevistas de televisión, hasta le dieron la oportunidad de hacer un casting para teatro, a los directores de este casting les encantó su actuación y la invitaron a colaborar con ellos, quedándose con el papel principal de la obra. Y así a base de esfuerzo ha logrado muchas metas, y sigue esforzándose y trabajando para cumplir todos sus sueños.