Festeja Alexa Moreno la medalla de bronce

Ciudad de México

La gimnasta Alexa Moreno convivió con decenas de seguidoras para compartir el logro de la medalla de bronce en el pasado Mundial de la especialidad en Doha.

"Es algo que no he tenido la oportunidad de dimensionar, es un momento que voy a tener siempre en mente, grabado para toda la vida, fue muy emotivo, pero no creo que cambie la persona que soy, claro que he aprendido de esto.

"Voy por buen camino, pero tengo un gran trabajo por delante y pensar en lo que sigue que es clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020", compartió la gimnasta mexicana.

La bajacaliforniana repartió autógrafos y selfies a decenas de niñas gimnastas en el Pabellón de Gimnasia de la Conade.