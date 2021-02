Ferretti espera que Bayern tenga una "mala" final

"Quiero que hagamos un buen partido, y el Bayern Munich uno muy malo", dijo. El "Tuca" habló previo al duelo contra el Bayern Munich, el más importante en la historia de los clubes mexicanos.

Noticia Relacionada Es Reynosa de los más poblados: Inegi

En primer lugar, dijo que no se siente menos que nadie: "El Bayern es un equipo ganador, como nosotros, un equipo muy poderoso, pero cualquier club puede perder a veces".

Pero dejó muy en claro que para que la derrota caiga del lado europeo, "nosotros tenemos que jugar muy bien, muy concentrados. Estoy seguro que nuestros jugadores pueden hacer eso y mucho más. Esperamos el juego con muchas ansias".

Ferretti, su cuerpo técnico y jugadores, han trabajado mucho este juego: "Hemos analizado al Bayern, lo hemos visto en muchas ocasiones, somos conscientes de contra quién vamos a jugar... Nosotros tenemos que estar muy concentrados para crearles mucho peligro, las formas serán las de siempre, como hemos jugado desde hace tiempo".

No quiso hablar de un jugador en particular del rival. "No hablaré de alguien individual. Todo gran equipo tiene grandes jugadores, a todos nos vamos a enfrentar". Tigres en la mayoría de los juegos de la Liga MX, parte como favorito, ahora no será así.

Pero ante esto, Ferretti dejó en claro: "Nuestra mentalidad es nunca vernos, decir que somos favoritos porque no nos sentimos más que nadie... Los que ponen el título de favoritos son ustedes, la prensa, la gente, en el medio futbolístico nadie nos sentimos mas que nadie".