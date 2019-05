Ferrer pone fin a su carrera

Madrid, España.

La carrera de David Ferrer llegó a su fin el miércoles con una derrota de 6-4, 6-1 ante Alexander Zverev en la segunda ronda del Abierto de Madrid.

El español de 37 años había anunciado que este sería su último torneo dado que no sentía tener la condición suficiente para seguir compitiendo al máximo nivel en la gira.

"Es una realidad que físicamente no puedo jugar más de dos partidos al nivel que me gustaría y por eso es una de las razones de que se acaba mi etapa como tenista", afirmó Ferrer en conferencia de prensa tras el encuentro. "He tenido mucha suerte de poder elegir el momento, el sitio y compartirlo con todos vosotros y toda la gente que más quiero".

Ferrer terminó una carrera de 20 años con 27 títulos en sencillos, la quinta mayor cantidad entre los tenistas en activo _detrás de Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray.

"Jamás me hubiera imaginado tener una despedida así, me había preparado para despedirme en Madrid pero no de esta manera, al nivel que he podido competir en mi último año y sobre todo un día como hoy", destacó.