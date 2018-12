Fernanda Castillo conquistó este año taquilla nacional

Con tres películas que resultaron un éxito taquillero: "Ya veremos", "Una mujer sin filtro" y "Mi pequeño gran hombre", la actriz mexicana Fernanda Castillo conquistó a los espectadores de cine nacional este 2018.

Castillo, conocida a nivel internacional por haber dado vida a "Mónica Robles" en la serie "El señor de los cielos", hizo a un lado la atmósfera violenta del narcotráfico para interpretar a mujeres más reales, como en su protagónico más reciente en el que encarnó a "Carla", una exitosa abogada divorciada.

Se trata del papel estelar de "Mi pequeño gran hombre", película que en su fin de semana de estreno se ubicó en los primeros lugares del top ten de taquilla en México, al recaudar más de 14 millones 68 mil pesos y contar con una asistencia superior a las 254 mil personas, de acuerdo con cifras oficiales de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).

Además de "Mi pequeño gran hombre", la actriz protagonizó la comedia "Ya veremos", que según datos del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) tuvo cuatro millones 134 mil 789 asistentes e ingresos por 197 millones 707 mil 163 pesos.

Dirigida por Pedro Pablo Ybarra y con un elenco conformado por Emiliano Aramayo, Erik Hayser, Mauricio Ochmann y Fernanda Castillo, la cinta cuenta la historia de "Santi", un niño que ha tenido que lidiar con la separación de sus padres, quienes a su vez están obligados a verse de vez en cuando, pero todo cambia entre ellos cuando su primogénito debe someterse a una cirugía.

En este ámbito también resultó exitosa la taquilla de "Una mujer sin filtro", que bajo la distribución de Videocine obtuvo dos millones 132 mil 356 asistentes y un ingreso de 103 millones 535 mil 267 pesos.

Para dar vida a "Paz" en esta cinta, Castillo tuvo que teñirse el cabello de castaño oscuro y más allá del cambio de imagen se reinventó como artista. "Después de muchos años de ser la buena de la historia, y tras ser la delincuente y poderosa, llegó el momento de decir: voy a tratar de hacerte reír", dijo en entrevista.

Fernanda Castillo debutó en cine con "Corazón marchito" (2007), de Eduardo Lucatero, y ese mismo año fue parte del reparto de la ópera prima de Gael García, "Déficit". Pero este 2018 representó para la actriz su debut como protagonista.

De acuerdo con Videocine, de sus tres protagónicos estrenados este 2018, el primero que filmó fue "Mi pequeño gran hombre", que es un "remake" de la cinta argentina "Corazón de León", de Marcos Carnevale.

Para la actriz, la comedia le resultó muy divertida e inteligente porque aborda el tema de "los prejuicios y la discriminación chiquita, que pensamos que no es dañina, pero está muy latente en cómo nos educaron", anotó.

"Lo que me gustó mucho del personaje es que esta mujer se encuentra con alguien maravilloso, pero que no está en el estereotipo de lo que ella imaginó como ese hombre maravilloso. Siento que es un poco como se siente el público porque te cuestiona: '¿Yo sería capaz de estar con un hombre de esa estatura? ¿Soy capaz de romper las ideas que me indicaron de chico para poder ser feliz?'. Eso me pareció lo más interesante del personaje", sostuvo, de acuerdo con declaraciones difundidas por la distribuidora Videocine.

Fernanda consideró que su personaje tiene un cariz muy real. "Creo que así somos todos: de repente algo nos molesta pero nos han dicho que no lo digamos. Entonces le empieza a dar esta urticaria a ella porque no puede aceptar que está enamorada de alguien.

"Pero, además, 'Carla' se cree fuera de la discriminación, se cree justa, pero está cediendo su felicidad por el prejuicio. Todo se lo va guardando hasta el momento en que tiene que tomar una decisión. Para mí era muy importante que no fuera obvia, sino que le pasara como alguien que tiene un conflicto y que tiene que manejarlo en este tono de comedia. Pero el conflicto es ella misma: lo que le enseñaron y lo que cree que está bien".

A decir de Castillo, quien inició su carrera con una pequeña participación en la telenovela "Las vías del amor", hacer comedia la ha ayudado no solamente como artista, sino en la vida".

"Me tiene muy contenta (incursionar en la comedia) porque se vuelve como una resbaladilla de parque: a veces te vas directo y a veces no es tan fácil, pero se vuelve muy gozoso y llegas al público con mensajes, que pueden ser muy interesantes, por una vía más fácil.

"A través de la risa y del humor siento que muchas cosas de denuncia social y de la importancia de los valores se le cuelan a la gente en la película y los hacen cuestionarse. La comedia siempre puede llegar mejor", expuso la actriz.