Feria de culturas en Zócalo para fiesta de Independencia: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, para la celebración del 15 de septiembre, se organizará una feria que exponga todas las culturas populares del país, en el zócalo capitalino, hecho que calificó de extraordinario.El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, para la celebración del 15 de septiembre, se organizará una feria que exponga todas las culturas populares del país, en el zócalo capitalino, hecho que calificó de extraordinario.

Sin dar más detalles, López Obrador dijo que para el aniversario del inicio de la guerra de Independencia habrá más novedades, y que el evento sí se transmitirá en cadena nacional, pero descartó que sea así para su próximo informe de gobierno, el 1 de septiembre

En su conferencia matutina, el Jefe del Ejecutivo también adelantó que ya se trabaja en el proyecto de Presupuesto para 2020, que deberá entregar el gobierno federal a la Cámara de Diputados, y en el mismo mantendrán el compromiso de no aumentar impuestos ni incrementar la deuda pública.

"Vamos a seguir cumpliendo con el compromiso de no aumentar los impuestos, en términos reales, y no crear impuestos nuevos, ni este año ni el próximo, eso ya se contempla en el proyecto de Ley de Ingresos, creo que es una buena noticia", dijo.

Obrador agregó que tampoco habrá más impuestos para la gasolina, el diésel y la luz. "No va haber gasolinazos todo este año ni el próximo, en todo este año ni aumenta la deuda pública y se contempla, para el próximo año, lo mismo vamos aumentar el gasto sin aumentar la deuda pública", señaló.

El presidente también anunció una campaña intensa de educación, que emprenderá el gobierno federal, para fomentar la salud entre los mexicanos. "Vamos a utilizar todos los tiempos en radio y televisión para orientar a la población y fomentar la buena alimentación y el deporte", indicó.