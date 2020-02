Feminicidio debe reformarse para proteger a víctimas: Gertz

Ciudad de México.

Ante el alza de los feminicidios en todo el país en los últimos cinco años, Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), consideró que se debe de reformar este delito para combatirlo de manera más efectiva, y proteger a las mujeres, por lo que su postura "es contraria a lo que se ha publicado".

En conferencia de prensa, el titular de la FGR, señaló que en los últimos cinco años el crecimiento del homicidio ha crecido un 35% mientras que los feminicidios han tenido un alza del 137%.

"En la Fiscalía encontramos un fenómeno que nos llamó mucho la atención: en el fuero común, el crecimiento desmesurado de los feminicidios en el país, nos llamó la atención porque si ustedes ven en los últimos cinco años, el crecimiento de los delitos de homicidio han crecido al 35% y en el caso de los feminicidios el asunto se disparó de una manera muy preocupante, porque en el feminicidio hubo un aumento del 137% en estos cinco años".

"Es un fenómeno delictivo y criminal que no lo podemos nosotros hacer a un lado, porque es algo que es también fundamental en la justicia, sino hay justicia para los grupos que no pueden defenderse, que están en una situación de vulnerabilidad muy alta que son los ancianos, los niños, y las mujeres, no estamos cumpliendo con nuestro deber".

"Encontramos que en la tipicidad de ese delito, que es la forma en cómo está presentado y los elementos que se tienen que dar para judicializar, había una serie de obstáculos que nosotros consideramos que debían de superarse".

Recordó que fue invitado a platicar con los legisladores de Morena "y ahí tratamos varios asuntos, entre ellos este, y les dije que había una situación que había de reformar, que debiéramos de hacerlo mucho más sencillo para proteger a las víctimas, a las mujeres, para darles mayor empoderamiento en la defensa de su vulnerabilidad.

"El delito no está suficientemente claro para hacer esa defensa, todo es de lógica elemental", agregó.

ENTREGA FGR 2 MMDP

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, entregó al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, dos mil millones de pesos asegurados por la institución.

Durante la conferencia matutina del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el Fiscal General informó que dicha cantidad forma parte de lo asegurado en un sólo caso denunciado por el Ejecutivo federal, sin embargo, no precisó a qué investigación corresponde.

"Estamos entregando un cheque por dos mil millones de pesos por un sólo caso que se inició gracias a una denuncia del Ejecutivo", señaló.

Destacó que en materia penal lo más importante es la reparación del daño a las víctimas y que en este sentido el patrimonio del Estado mexicano ha sido saqueado.

"En la reparación del daño el país ha sufrido enormemente, el patrimonio de México, los bienes de la nación han sido saqueados", precisó.