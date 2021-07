¡Felizmente casados!

Los medios estadounidenses reportan que la ceremonia se llevó a cabo en una capilla en la propiedad de la estrella de la música country, que supuestamente él mismo construyó para el gran día.

Noticia Relacionada Cierra operativo estéticas y spas

La pareja lleva varios meses anunciando su esperada boda. En mayo, Shelton bromeó diciendo que el festejo sería "poco elegante" si él se encargara de la planificación.

DE NUEVO AL ALTAR

Éste será el segundo matrimonio para Gwen Stefani y el tercero para Blake Shelton.

La cantante de "What You are Waiting For?" estuvo casada con Gavin Rossdale, pero se separaron en 2015 después de 13 años de matrimonio.

Stefani y Rossdale procrearon a tres hijos: Kingston James McGregor, de 15 años, Zuma Nesta Rock, de 12, y Apollo Bowie Flynn, de 7.

El primer matrimonio del cantante de éxitos como "God´s Country" fue con Kaynette Williams, enlace que duró de 2003 a 2006.

Cinco años después de la ruptura, Shelton fue al altar con Miranda Lambert, de quien se separó en 2015.