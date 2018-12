¡FELIZ NAVIDAD!

Eduardo Garza recuperó la titularidad en la portería del Atlético Reynosa y se convirtió en uno de los jugadores más importantes del torneo para el equipo de futbol profesional. La calidad de "Lalo" nunca ha estado en duda, el único detalle eran las lesiones que ha dejado atrás.

Luego de cosechar triunfos con la selección de volibol del IMD Reynosa, Melissa Castillo lucha por afianzarse en la selección de Tamaulipas para el próximo proceso de la Olimpiada Nacional.

Abrirse paso en la lucha libre profesional no es nada sencillo y menos sienso luchador independiente, pero Komander ha puesto todo de su parte y hoy en día es una de las figuras que se presentan en la Arena Coliseo de Monterrey y en diferentes escenarios del país.

Isaac Miranda dejó huella en la Treviño Kelly y ahora es un gran prospecto de la Academia Tam Toros. En este 2018 fye medallista de Bronce a nivel nacional con Tamaulipas, tercer lugar en el Mundial de Taylor, Michigan y campeón Panamericano con el Team México.

En su primera temporada de Liga Mayor, Víctor Luna ya fue campeón nacipnal con los Correcaminos UAT Reynosay uno de los mejores jugadores de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA).

La basquetbolista Giovanna Santillan quiere volver a la selección de Tamaulipas para sacarse la espina, ya que este año Nuevo León les puso el alto, por lo pronto sigue siendo una de las mejores botadoras del estado.

José Luis Baltazar III ha tenido un 2018 inolvidable ya que marcó su debut en el boxeo profesional. El orgullo de "La Chicho" marcha invicto (6-0) y va que vuela para ser el nuevo ídolo de Reynosa.

Catherine Snowbaall es una de las figuras que tiene Tamaulipas en el Taekwondo. Sus objetivos son superar los bronces que logró en el México Open y en Grand Slam 2018 que la colocaron en el tercer lugar del ranking nacional de la FMTKD.

Aylin Castillo es una de las nuevas figuras que tiene la selección de atletismo de Reynosa. Por segundo año consecutivo logró el pase al Estatal Escolar y va por su primera medalla nacional.

-

GIOVANNA SANTILLÁN

Portero del Atlético Reynosa

¿Cuál ha sido tu regalo favorito?

"Siempre eran unos guantes de portero y un balón, eran mis regalos preferidos, mis primeros guantes me los regaló mi hermano, unos muy lindos, aunque ya tuviera yo quería más".

¿Qué le pedirías a Santa futbolísticamente?

"El campeonato, ascender con Atlético Reynosa sería lo máximo para mí y para esta ciudad".

Mensaje de Navidad

"Desearles una feliz Navidad, prospero año y bendiciones, lo mejor para toda la afición del Atlético y para toda la ciudad".

-

AYLIN CASTILLO

Selección de Atletismo de Reynosa

¿Cuál ha sido tu regalo favorito?

"Ropa deportiva para seguir entrenando y los tenis, si llegué a pedir muchas muñecas también".

¿Qué le pedirías a Santa hablando de atletismo?

"Una medalla de oro, me encantaría que fuera en el Nacional del 2019".

Mensaje de Navidad

"Feliz Navidad, que se la pasen muy bien y en familia y que practiquen el mejor deporte que hay, que es el atletismo".

-

CATHERINE SNOWBALL

Taekwondoín de la Selección de Tamaulipas

¿Cuál ha sido tu regalo favorito?

"Me gustaba mucho que me regalaran juguetes, pero me emocioné mucho cuando me regalaron un Ipod, fue lo mejor".

¿Qué le pedirías a Santa hablando de tu deporte?

"Le pediría un nuevo equipo de combate, también un boleto para viajar a un torneo importante para representar a México en el 2019".

Mensaje de Navidad

"Les deseo felices fiestas, feliz Navidad y Año Nuevo, que se la pasen en compañía de sus seres queridos".

-

JOSÉ LUIS BALTAZAR III

Boxeador Profesional

¿Cuál ha sido tu regalo favorito?

"Ya son años que no recibo, más que nada por la edad, pero navidad es mi época favorita por el hecho de convivir con los seres queridos, los videojuegos eran lo que más me gustaba materialmente".

¿Qué le pedirías a Santa dentro del ring?

"Le pediría una oportunidad para tener una pelea grande contra quien sea, yo estoy listo para el que me avienten, mi regalo ideal sería pelear con alguien consagrado".

Mensaje de Navidad

"Que no se atasquen con los tamales porque luego van a batallar con el peso, bueno lo importante es pasarla bien y empezando enero échenle duro al gimnasio".

-

VICTOR LUNA

Correcaminos UAT Norte (Futbol Americano)

¿Cuál ha sido tu regalo favorito?

"Yo nunca había pedido nada, es Navidad pero los regalos son lo de menos, convivir con la familia y los tamales es lo mejor".

¿Qué le pedirías a Santa para tu próxima temporada?

"Materialmente unos tachones nuevos, pero sobre todo la meta que me propuse es quedar campeones nacionales ahora en la Conferencia Blanca de la ONEFA".

Mensaje de Navidad

"Que disfruten mucho de su familia en estos festejos, es lo más importante, a los deportistas pues que le sigan echando ganas, que se alejen de los vicios".

-

ISAAC MIRANDA

Beisbolista de la Academia TAM-Toros

¿Cuál ha sido tu regalo favorito?

"Principalmente juguetes, pero lo que me quisieran regalar estaba bien, el que más he disfrutado es un celular".

¿Qué le pedirías a Santa en el beisbol?

"El próximo año hay un Premundial y quiero estar, quiero ganarlo, es en la misma categoría del Panamericano al que fui".

Mensaje de Navidad

"Que pasen feliz Navidad, un prospero Año Nuevo y felices fiestas en general".

-

MELISSA CASTILLO

Selección de volibol de Reynosa

¿Cuál ha sido tu regalo favorito?

"Cuando era pequeña, anhelaba tener un Nintendo, cuando lo tuve me sentí muy feliz durante el tiempo que me duró".

¿Qué le pedirías a Santa hablando de tu deporte?

"Tenis nuevos, uniforme también, pero más que nada ganar el primer lugar en la Olimpiada Nacional, representando a Tamaulipas".

Mensaje de Navidad

"Espero que les lleguen muchas bendiciones, que se la pasen muy bien en estas fechas en familia, que sea un buen año el que viene".