Feliz en streaming

Hace más de una década que el grupo musical RBD se desintegró, pero su legado musical ha continuado a través de sus temas, mismos que hasta la fecha no habían podido llegar a la plataformas digitales, situación que ha cambiado a partir de este jueves.?Desde que hace una semana, los fans en las redes sociales enloquecieron al saber que por primera vez los seis discos de estudio de la banda llegarán a plataformas digitales como Spotify, quien incluso ha creado diversas listas para que los fanáticos puedan escuchar a su grupo pop.? Los fans encontrarán playlists "This Is" curadas para cada uno de los integrantes y playlists para revivir los éxitos de uno de los fenómenos pop más grandes de la pasada década. La playlist This Is RBD contará con videos exclusivos con anécdotas de la banda.

"Me pone muy feliz por todos los fans que han estado con RBD todos estos años, y que han luchado por este momento. Estoy segura que traerá mucha alegría en estos momentos", comentó Anahí.

El grupo conformado por Dulce María, Poncho, Maite, Christopher, Christian y la esposa del senador, Manuel Velasco, logró tener en 2005 seis shows sold out en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, con el récord de boletos vendidos más rápido que se haya visto en un artista nacional.

Además, tan solo un año después, reunieron a más de 120 mil personas en el estadio Maracaná en Río de Janeiro, convirtiéndose en los primeros artistas hispano hablantes en hacer un performance en vivo desde ese estadio.

Hasta el jueves por la tarde el perfil de la banda en Spotify registraba 700 mil suscriptores y a lista "This is" que más suscriptores tiene hasta el momento es la de Maite con casi 16 mil fans, seguido de la lista de Anahí con 13 mil 600.