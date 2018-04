¡FELIZ POR EL DEBUT!

La paciencia y la perseverancia de Ronaldo González le permitieron debutar con el Atlético Reynosa el pasado sábado en contra de los Xolos de Tijuana (Segunda División). El futbolista nacido en Veracruz pero de corazón reynosense, supo esperar hasta la jornada 16 y penúltima del Torneo Clausura 2018 para cumplir con su primer objetivo desde que llegó a la Liga Premier. Fue al minuto 74 de tiempo corrido cuando apareció el número 25 en el tablero electrónico del cuarto árbitro, anunciando el ingreso del Ronaldo de Reynosa.

"Me sentí muy bien, muy contento con la oportunidad que me dio el profe Esteban, más que nada hay que trabajar duro y creer en el proceso, nunca desesperarse, a mi también me pasó que te empiezas a desesperar porque no juegas, pero hay que entender que todo tiene un proceso y hay que respetarlo", comentó el habilidoso atacante.

A sus 18 años, González tiene mucha cancha recorrida. Comenzó en el futbol amateur de esta ciudad jugando con el Atlas de Jorge López, a los 13 años se armó de valor y emigró al futbol de Estados Unidos para unirse a las fuerzas básicas del Dynamo de Houston. En su regreso a México fue el Club América el que le echó el ojo para registrarlo en su equipo Sub-17, en donde se mantuvo hasta diciembre del 2017.

"Llegar aquí lo veo como un avance en mi carrera porque el nivel en esta liga es más fuerte, hay jugadores con mucha experiencia y siento que me va a ir bien con el Atlético", afirmó.

Acostumbrado a estar siempre lejos de casa, Ronaldo disfrutó como nunca los 16 minutos que estuvo en la cancha ante las miradas de sus seres queridos y amigos.

"Es un plus jugar en casa, tengo a mi familia cerca, tanto tiempo que viví sin ellos, pues se siente bonito regresar y en el Estadio como que me recibieron bien, la gente empezó a gritar mi nombre cuando iba a entrar y es algo que te emociona mucho", expresó.

El equipo está muy cerca de meterse a la liguilla y el próximo domingo visitan a Chivas en la última jornada del torneo regular. Ronaldo no sabe si tendrá más minutos pero aseguró que seguirá esforzándose como desde el primer día que se puso esta camiseta.

"Siento que lo poco que jugué lo hice bien, ya será decisión del profe si me toca jugar de nuevo o no, independientemente de eso yo voy a entrenar a tope y apoyaré al equipo dentro o fuera de los convocados", finalizó.