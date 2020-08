Feliz de ser ´artesanal´

En su etapa como artista independiente, Julieta Venegas se siente más ligera, feliz y motivada.

Tras haber editado Algo Sucede, su último disco con Sony Music, hace cinco años, y La Enamorada, su primer álbum independiente Casete, en el 2019, la cantautora comparte su percepción sobre ambos estilos de trabajo.

COMPARTE SU MÚSICA

"La verdad es que estoy muy feliz de probar una una manera más ligera y chiquita de ver las cosas. No, no extraño (a la transnacional). Estoy contenta de ir paso a paso, probando las cosas, de una manera más cercana. Es más lento, obviamente, pero más artesanal. Ahora me hace feliz compartir la música de esta manera.

"Las plataformas digitales me dan la posibilidad de no depender de eso. De no depender tanto cómo cuando yo grabé mi primer disco y firmé mi primer contrato", platicó Venegas desde su casa en Buenos Aires.

SE CONECTARÁ CON EL PÚBLICO

A través del portal www.julietavenegas.live, la intérprete de "Andar Conmigo" se conectará con su público de todas las latitudes para ofrecerles un recital casi acústico, muy íntimo con algunas similitudes a lo que ofreció en su gira previa a la pandemia.

"He tenido muy pocas experiencias de conciertos virtuales, es la primera vez que lo hago de esta manera. Yo más bien rescato el hecho de que sí lo podemos hacer, de que no se puede hacer aún con público, y tenemos esta manera, en streaming, esta es otra manera de conectar y es la posibilidad de hacerlo ahorita", comentó sobre el show que contará con la coproducción de la empresa chilena Romero & Campbell.

EL COSTO

Con un costo de 220 pesos y a las 19:00 horas, tiempo de México, la autora de "Me Voy" y "Limón y Sal", dará el acceso a su más reciente versión artística.

"Estoy sacando muchas canciones del baúl, muchas canciones que hace tiempo no toco, capaz que yo armo un repertorio y toco las que la gente me pida. Eso se me hace una manera linda de estar, de probar, alguien en su casa me dirá ´me muero de ganas de escuchar esta´".