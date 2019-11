Feliz de presumir tradiciones mexicanas

La actriz mexicana Fernanda Castillo celebra que la cinta animada Día de Muertos, en la que prestó su voz, sirva para mantener vigentes y llevar a otras partes del mundo las tradiciones mexicanas.

La protagonista de películas como Dulce familia y Mi pequeño gran hombre compartió en entrevista su entusiasmo de que el trabajo mexicano, en todas sus vertientes, sea promovido en el exterior, motivo por el cual incluso procura lucir vestimenta de diseñadores nacionales.

La también actriz de series como El señor de los cielos expresó su felicidad de haber sido invitada a prestar su voz a uno de los personajes de la cinta animada, la cual retrata la celebración del Día de Muertos en México.

SU DEBUT EN DOBLAJE

Es la primera vez que hago doblaje y espero que no sea la última", apuntó la artista, quien agregó que para ella es muy grato saber que en países de Asia y otras latitudes ya comenzó a exhibirse esta historia que ha tenido gran impacto.

Pero lo que más valora de este tipo de temáticas es que las nuevas generaciones también conozcan esta tradición milenaria.

AL PÚBLICO INFANTIL

La intención es acaparar la mirada del público infantil para que no se pierda esta costumbre de recordar a los que no están con nosotros. Tenemos una de las tradiciones más bonitas, porque nosotros no le tenemos miedo a la muerte, sino más bien compartimos con ella el amor hacia los que ya no están y creo que esa es la riqueza de esta trama", apuntó Castillo.

Dijo que le encanta promover a México, "y qué mejor que a través del cine y con historias muy nuestras, en las que mostramos el valor de la familia, los amigos y la cultura, porque somos muy ricos en tradiciones".