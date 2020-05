Feliz con su ´caramelo´

Convertirse en una flor en la serie de Manolo Caro fue para Rebecca Jones como un dulce porque saboreó su trabajo, pero también le abrió las puertas a un nuevo mercado, el del streaming.

En la tercera temporada de La Casa de las Flores la actriz da vida a Victoria Aguirre, mamá de Virginia de la Mora (Verónica Castro), cuando la historia se va 40 años atrás.

"(Espero) que me conozcan, que sepan que no sólo soy actriz de las telenovelas, porque mucha gente nos tiene etiquetados.

"Soy una actriz que hago de todo, y que sepan que además me pueden ir a ver al teatro y me encanta poder conquistar a las nuevas generaciones, porque es evidente que los chicos ya no están viendo la televisión como la veían antes", expresó Jones.

OPORTUNIDAD DE ORO

En esta historia le toca encarnar a una mujer de la alta sociedad manipuladora, controladora y cínica.

"Para mí es una oportunidad de oro", declaró en entrevista telefónica.

"Es un personajazo, es una mujer que está muy acostumbrada a cuidar las apariencias y, sobre todo, el buen nombre que para ellos es muy importante", indicó.

Es mala, agregó, pero tiene momentos que hasta a ella misma la hacen reír.

"Adoro la comedia. Además, es una oportunidad magnífica estar en una serie como La Casa... Fue un caramelo, no puedo creer que a parte te paguen por lo que haces".

LIBERTAD TOTAL

La actriz se sintió en plena libertad porque Manolo le permitió que hiciera lo que quisiera con Victoria Aguirre.

"Y yo se lo agradezco mucho; a mí me encanta la comedia, me ha sacado varias veces la carcajada".

Para conocer la reacción del público a su trabajo en esta tercera temporada, Jones pidió la opinión a sus fans en Instagram.

"Están muy contentos, dicen que está fabuloso mi personaje, les encantó. No he recibido ni un sólo comentario malo.