Feliz Bill Belichick de salir ‘vivo’ de México

Ciudad de México

Apenas regresó a Nueva Inglaterra, Bill Belichick, entrenador en jefe de los Patriotas, habló de su experiencia en México y lo que más destacó es que no hubo terremotos ni erupciones de volcanes.

“Los jugadores hicieron un gran trabajo lidiando con todos los retos que tuvimos. Creo que somos afortunados de que no hubo erupciones de volcanes o terremotos, o alguna otra cosa mientras estuvimos ahí. Es peligroso cuando tienes dos franquicias de la NFL una área en donde no sabes qué tan estables son las placas geológicas. Pero no pasó nada, entonces estuvo bien”, comentó para un programa de radio.

Agregó que a pesar de que fue un buen juego, de momento no regresaría, pues es un viaje largo y fue una semana demasiada pesada para todo el equipo.

“Personalmente, no estaría muy emocionado de hacerlo de nuevo.

“Es un viaje muy largo para un juego. Hay muchas cosas que hacer, en términos de logística. En México no están acostumbrados a tener un equipo de NFL, así que hubo mucho trabajo humano, muchas horas y energía para organizar todo. Esta semana quedamos exhaustos con el viaje. Fue un buen viaje, pero nos costó mucho”, agregó el experimentado coach.