FELICITAN EN SU DÍA A MAESTROS

En el Día del Maestro no podía faltar la felicitación para los formadores de esos grandes atletas que han puesto en alto el nombre de Tamaulipas. Arturo Pozos Cervantes, coordinador de Educación Física en el estado, felicitó especialmente a todos los profesores de educación física y recordó a dos grandes íconos de esta especialidad.

"Quiero recordar a dos grandes maestros que me inspiraron para ser profesor de educación física, el profesor Rubén Yepez Zurita que ya falleció y que me hizo campeón en atletismo y al profesor Juan Manuel Lucas que está en Michoacán y quien me enseñó basquetbol y volibol, quiero felicitar a los profesores del estado de Tamaulipas", indicó el dirigente reynosense mediante un video publicado en las redes sociales.