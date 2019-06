Felicita Trump a López Obrador por aprobación

Ciudad de México

El presidente estadunidense Donald Trump, desde Washington, felicitó ayer a su colega mexicano Andrés Manuel López Obrador, por la aprobación, en el Congreso de la Unión, del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"Felicidades al presidente López Obrador -México votó hoy a favor de ratificar el UMSCA por un enorme margen. ¡Es hora de que el Congreso haga lo mismo aquí!", escribió Trump en su cuenta oficial de Twitter @realDonaldTrump.

Este miércoles el Senado de la República ratificó por mayoría el T-MEC, "con todo respeto, nos adelantamos a Canadá y Estados Unidos y volvemos a reiterar nuestra determinación, nuestra convicción, de mantener relaciones de amistad y de cooperación para el desarrollo de ambas naciones", compartió a su vez el presidente mexicano desde @lopezobrador_, en la misma red social.

"NOS ADELANTAMOS", CELEBRA LÓPEZ O.

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la decisión del Senado de ratificar "por notable mayoría" el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y reiteró la apuesta de este país por el libre comercio.

"Transmito al pueblo de México una buena noticia: el Senado de la República ratificó por notable mayoría el Tratado de Libre Comercio (T-MEC) entre nuestro país, Estados Unidos y Canadá", indicó en su cuenta oficial en Twitter @lopezobrador_.

En la red social compartió un video grabado en la biblioteca de su casa ubicada en la alcaldía Tlalpan, en el que reiteró la determinación de México de mantener relaciones de amistad y cooperación para el desarrollo con ambas naciones.

"Celebro mucho el que se haya ratificado este Tratado. Con todo respeto, nos adelantamos a Canadá y Estados Unidos y volvemos a reiterar nuestra determinación, nuestra convicción, de mantener relaciones de amistad y de cooperación para el desarrollo con ambas naciones", expresó.

Señaló que en la ratificación votaron la mayoría de todos los legisladores de los partidos políticos del país, lo cual significa que hay unidad y acuerdo en fortalecer las relaciones con Estados Unidos y Canadá.

"Estamos apostando, decidiendo, por el libre comercio. No tenemos ninguna duda", dijo al recordar que el Tratado se firmó "hace algún tiempo y no se impulsaron las actividades productivas de México, no se fortaleció el mercado interno, no se crearon empleos en el país y, lo más lamentable, no se combatió la corrupción y la pobreza.