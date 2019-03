Felicita Mujer Maravilla a Capitana Marvel

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de que encarnan a dos superheroínas de las dos casas "rivales" más importantes de los comics en el mundo, Gal Gadot felicitó a Brie Larson por su gran éxito en taquilla que tuvo "Capitana Marvel" este fin de seman.

Quien toma el papel de Mujer Maravilla (DC Comics) reconoció el trabajo que realizó Larson en la cinta donde da vida a Carol Danvers, la primera heroína del mundo de Marvel que tiene su película.

"I´m so happy for you sister! Congrats", ("Estoy feliz por ti hermana, felicidades"), escribió la actriz en una de sus Instagram Stories.

"Capitana Marvel" levantó una durmiente taquilla el fin de semana pasado al recaudar 455 millones de dólares a nivel mundial y con esto se posicionó como uno de los mejores estrenos que ha tenido Marvel Studios.

Por otro lado, Gal Gadot terminó a finales del año pasado de filmar "Wonder Woman 1984", cinta que se espera llegue a las salas de cine en el 2020.