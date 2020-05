Felicita Carlos Ulivarri a todas las madrecitas

Río Bravo, Tam.- El presidente municipal de Río Bravo, Carlos Ulivarri López, envió una emotiva felicitación a todas las mamás de Río Bravo, con motivo del día de las madres.

Durante el festejo en línea que se llevó a cabo este sábado a través de la página de Facebook, Río Bravo Tam, el presidente municipal encabezó el evento que contó con música, poesía y muchos regalos, todo con el objetivo de consentir a las reinas del hogar.

Las mamás que resultaron ganadoras en la rifa de regalos recibirán sus premios a partir de este domingo directamente en su domicilio.

En su mensaje a todas las dadoras de vida, el edil expresó:

"Mamá, yo te quiero felicitar por lo que eres, y a todas las mamás" de Río Bravo, "tenemos que celebrar y darles su lugar, yo soy de la idea, de que no nada más en este día lo hagamos", sino que sea diario, "que le eches una llamada a tu mamá, háblale, porque cuando estamos enfermos, cuando tenemos un problema, la primer persona que viene contigo, es tú mamá".

Igualmente llamó "a valorar lo que tenemos, debemos apreciar el amor de la mamá, este es tu primer amor", por lo que añadió, que este sentimiento fue el motor para el evento realizado por la administración municipal y el DIF Río Bravo, en donde hubo una lluvia de regalos y música en vivo, sin faltar Las Mañanitas.

Para finalizar, exhortó a todos los hijos, a no exponer a sus madres, sacándolas a la calle y no visitarlas, sin antes tomar las medidas sanitarias, para no exponerlas al contagio del coronavirus.

Con música en vivo se celebró a todas las mamás del municipio.