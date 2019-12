Felicita a director de Parásitos

El cineasta mexicano Guillermo del Toro mostró su admiración hacia el director Bong Joon-Ho, creador de la cinta Parásitos, que ha recibido varios reconocimientos alrededor del mundo como La Palma de Oro en la edición 2019 del Festival de Cine de Cannes.

A través de su cuenta oficial en Twitter, Del Toro expresó:

He amado y admirado a Bong Joon-Ho desde Memories of murder y me sorprende, deleita y conmueve, cada vez. Entonces, decir que esto es lo mejor, significa mucho para mí. Es una película llena de tristeza, ingenio y profundidad, irreverente pero compasiva. Asombroso".

NOMINADA AL ÓSCAR

El mensaje publicado por Del Toro fue acompañado con una fotografía de la cinta Parásitos, producción que también recibió el premio de mejor película en el Festival de Cine de Sídney; dicho mensaje realizado por el cineasta había sido compartido por más de tres mil usuarios mientras sobrepasaba 17 mil 800 "me gusta".

Parásitos de Bong Joon-Ho es una de las 10 películas que continúan en la carrera de nominaciones al Óscar, donde podría competir por la estatuilla de mejor película internacional, categoría en la que también aspiran Dolor y gloria del director español Pedro Almodóvar y Les Misérables del cineasta francés Ladj Ly.

Los nominados oficiales en la categoría de mejor película internacional serán anunciados el 13 de enero de 2020, toda vez que la ceremonia de premiación se llevará a cabo el 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles.