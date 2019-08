Felicia alcalde a los bomberos en su día

Río Bravo, Tam.- El presidente municipal, licenciado Carlos Rafael Ulivarri López convivió con el personal que conforman el H. Cuerpo de Bomberos en donde pronunció merecido reconocimiento por su importante labor a favor de la población.

Fue en el cuartel del H. Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, cuyo director es Luis Gerardo Madrigal Domínguez donde el Alcalde de la ciudad, extendió sus más sinceras felicitaciones para todo el personal que conforman el cuartel al servicio de la comunidad en casos de urgencias.

"Primero que todo quiero felicitarlos en su día y decirles que vamos a buscar hacer poco a poco más mejoras, sabemos que no se puede de la noche a la mañana pero trabajando en unidad lo vamos a lograr, e invitarlos para que no caigan en las prácticas del pasado para que no vuelvan esos vicios, y eso depende mucho de ustedes".

Y en ese tenor durante la amena charla con todos los elementos el Alcalde destacó como una de las principales prioridades adquirir más equipo para un mejor desempeño de la dependencia al servicio de la ciudad y sus habitantes, conminando al personal a apoyarse unos con otros buscando con ello erradicar las malas prácticas del pasado.