Federico Viñas advierte que un torneo de pretemporada es arriesgado

Desde el Club América no miran conveniente un torneo de pretemporada. "Es arriesgado", advierte Federico Viñas al pensar que el Apertura 2020 está casi a un mes de iniciar.

"Creo que no estaría (bien), no es la mejor forma, recién arrancamos (con los entrenamientos)", dijo Viñas en videoconferencia, en las instalaciones de Coapa.

Según trascendió, el torneo de pretemporada se disputaría del 2 al 16 de julio, con América, Pumas, Cruz Azul, Guadalajara, Toluca y Atlas como participantes.

Al respecto, el uruguayo reiteró que "falta poco para el 24 de julio y hay que acostumbrarse a todo de nuevo, cancha y que el estado físico vuelva a ser el mismo de antes de la pandemia (de coronavirus). Es demasiado arriesgado, porque empieza el campeonato y se arriesga el físico".

Respecto a la posibilidad de convertirse en un histórico con el dorsal 24 y pelear el título de goleo en el próximo torneo de Liga Mx, Viñas calmó las expectativas con humildad.

"Yo no creo, agradezco todo lo que me dicen, pero bueno, no creo ser el 24 de la historia porque Oribe Peralta es un crack de mucha trayectoria y él, de alguna manera, ha ganado campeonatos, ha ganado muchos títulos. Yo, por ahora, no he ganado títulos, me quedé con la espina del año pasado, pero bueno trataré de sacar mi mejor versión.

"(Un título de goleo) sí, trataré de trabajar para buscar le campeón de goleo. Henry Martín y Roger Martínez están preparados para ser campeones de goleo, todos los delanteros acá quieren ayudar con goles, están en un nivel muy grande, queremos aportar muchos goles", apuntó el futbolista, cuyos derechos ya le pertenecen a las Águila tras hacer válida la opción de compra.