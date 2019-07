Federales agreden a coordinadora de Guardia Nacional

México.

La coordinadora de la Guardia Nacional, Patricia Rosalinda Trujillo, ofreció hoy dialogar con los policías federales que protestan por su cambio al nuevo cuerpo de seguridad, pero en respuesta recibió gritos, golpes y empujones que la llevaron al suelo.

"Vengo a escucharlos con el propósito de responder a sus demandas", alcanzó a decir a través de un micrófono en un ambiente extremadamente tenso, luego de más de media hora de permanecer encapsulada por los elementos de la Policía Federal (PF) que se manifiestan en el Centro de Mando en Iztapalapa.

"No me voy a mover de aquí hasta que no quede resuelto hasta el último punto del pliego petitorio", expresó Rosalinda Trujillo, fundadora de la División Científica de la PF y recién designada como coordinadora operativa de la Guardia Nacional.

Trujullo, quien hace meses causó revuelo en redes sociales por su amplia preparación académica, acudió esta mañana a atender las peticiones de los policías federales, quienes están inconformes por las condiciones laborales adversas que, aseguran, tendrían si se integran a la Guardia Nacional.

Sin embargo, en uno de los momentos más críticos de la protesta, la coordinadora de la GN recibió gritos de "traidora, traidora" y empujones que la llevaron al suelo, así como golpes y lluvia de objetos pequeños lanzados por los inconformes.

El ambiente hostil llevó incluso a varios reporteros a retirarse de la cobertura, en protesta por las agresiones que también recibieron.

En respuesta, la funcionaria elogió el trabajo, el valor y la disciplina de la PF: "no hay nadie que llegue al valor que tienen ustedes (...), siempre han sido gente de primer nivel y lo seguirán siendo".

Se ofreció como vínculo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, y solicitó a los inconformes designar representantes "para escuchar todos los puntos de su pliego petitorio".

La protesta de policías federales comenzó al amanecer este miércoles, en un intento por frenar su traspaso a la Guardia Nacional. Aseguran que sus condiciones laborales se verían afectadas y sus derechos no están siendo respetados.

En su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo entender las "resistencias" al cambio en la PF, ya que esa institución "se echó a perder" durante los gobiernos anteriores.

Sin embargo, garantizó que no habrá despidos y que se respetarán las condiciones laborales de los uniformados.