Federación y GOAN sin pacto de salud

Ciudad de México.

E l gobierno de México y la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) no acordaron la firma del modelo original del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). El motivo del desacuerdo, afirmaron los panistas, es la repartición de los recursos económicos. El gobierno de Tamaulipas rechazó dar una postura individual.

"Lamentamos que el día de hoy, dicho convenio no se haya ratificado por el gobierno federal. De esta forma, la Federación redujo la posibilidad de un acuerdo a una postura única:

adherirse o rechazar el modelo original del INSABI en su totalidad", informó la agrupación de mandatarios estatales emanados del Partido Acción Nacional (PAN).

Ante el rechazo de los gobernadores panistas al plan de salud federal, el gabinete federal de salud y la comisión técnica de salud de la GOAN entablaron mesas de negociación con miras a un acuerdo.

Las exigencias de los panistas son mantener la propiedad y manejo de infraestructura estatal, otorgar la posibilidad de comprar medicamentos con precios referenciados, dar acceso a todos los fondos federales y crear un modelo de salud nacional. En ninguno de los términos se logró coincidencias.

"Como entidades federativas tenemos un imperativo moral de coordinación en beneficio de las familias, por ello insistiremos en el diálogo como vía para construir un sistema universal, gratuito, progresivo y de alta calidad que atienda eficientemente a la gente", enfatizó la asociación de mandatarios.

La gratuidad en el acceso a los servicios de salud impidió el acuerdo, explicó el presidente de la GOAN, gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco.

"Tendremos que ver los detalles de una contrapropuesta que se nos presenta, donde tenemos que tener números muy claros con el director del INSABI, pero eso lo veremos los próximos días. No se ha firmado nada", insistió Orozco.

Fuentes de la GOAN aseguraron que la Federación presentó una nueva propuesta para determinar la distribución de los fondos con base en corridas históricas. Empero, los gobernadores aún no conocen el detalle de dicho planteamiento.

El mandatario de Querétaro, Francisco Domínguez, afirmó que la reunión había sido "muy productiva", pese a que no hubo un pacto.

El presidente, dijo Domínguez, pidió a los panistas sentarse a la mesa y deliberar en torno a la contrapropuesta. Asimismo, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, informó que firmarán con el INSABI el convenio de coordinación como Estado no adherido.

"Nosotros no hemos variado nuestra postura, nuestra posición es la misma desde que nos llegó a nosotros la doble posibilidad de coordinarnos como Estado adherido o no adherido. Nosotros desde el principio vimos con toda claridad que el esquema que más conviene a Chihuahua, a la gente, es el de no adherido para no arriesgar innecesariamente la calidad de los servicios en la atención a la salud, sin dejar de coordinarnos en todo con la Federación", dijo el chihuahuense en videoconferencia con medios de comunicación.

Chihuahua mantendrá la colaboración con la Federación y lo acompañará en la compra consolidada de medicamentos, insumos, materiales de curación, vacunas e incluso de equipamiento para las unidades de salud.