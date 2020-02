FCH con 80% de probabilidades de no volver a boletas electorales

CIUDAD DE MÉXICO.

En su programa de radio "Así las cosas" Carlos Loret de Mola, también columnista de EL UNIVERSAL, entrevistó al expresidente Felipe Calderón, quien platicó sobre lo que viene para la organización México Libre, la cual busca el registro como partido político.

El expresidente destacó como un avance el que ha tenido México Libre, pues indicó que se han cumplido con todos los requisitos y en las próximas horas se espera alcancen los 300 mil afiliados, de los 234 mil 500 que solicita la ley para obtener su registro como partido político.

Calderón aclaró a Loret de Mola que para las próximas elecciones al congreso, en 2021 y hay un 80% de probabilidad de que su nombre no aparezca en las boletas, "la idea es colocar ciudadanos, gente nueva, joven, fresca que sean honestos y capaces", señaló. "No diré 'denme por muerto' porque eso no es así", dijo. Pero aclaró: "en principio, no".

Cabe aclarar que por ley, un Presidente de la República no puede volver a serlo, sin embargo, no hay restricciones para que compita por un curul.

Respecto al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que las políticas y las acciones que está llevando a cabo la 4T le están haciendo daño al país.

"¿López Obrador es un peligro para México?", preguntó Loret a Calderón.

"Han metido a la economía en recesión, han hecho que crezcan casi al doble que al fin de mi gobierno los delitos, han provocado una crisis en muchos puntos de la vida pública, yo creo que eso es lo que considero que es un peligro para México, sí si lo pienso".

Loret cuestionó a Calderón sobre las acusaciones de ligas con el narco del exsecretario de Seguridad Pública durante su administración, Genaro García Luna y si su detención afectaría a México Libre.

Calderón admitió que afectaría al nuevo partido en proceso, sin embargo precisó que la estrategia de seguridad en su gobierno no dependía de una sola persona, sino que era una responsabilidad compartida del gabinete que él encabezaba.

Aceptó también que le sorprendió su detención y el proceso que lleva a cabo en Estados Unidos, pues aseguró que era elogiado por autoridades de aquel país al tener a un funcionario como él a cargo de la seguridad del país.

"García Luna era un funcionario que había pasado todos los controles de todas las instituciones de seguridad en México y las instituciones de Estados Unidos. Esos son los datos que hay, pero Genaro tendrá que demostrar su inocencia", indicó.

Sobre el futuro de México Libre, el expresidente indicó que esperará la resolución del Instituto Nacional Electoral y que su interés es crear una oposición fuerte, seria y responsable.

Además, afirmó que no siempre ha sido adversario de López Obrador. "Tuvimos una buena relación, cuando él era presidente del PRD y yo del PAN". Aseguró que llegó a ir a su departamento de Copilco en la Ciudad de México a cenar tamales.