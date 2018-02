FBI fue alertado sobre el tirador de Florida

La persona informó que el adolescente poseía un arma y podría realizar un tiroteo en una escuela, reconoció el Buró de Investigación este viernes.

Esta es la primera vez que la agencia admite que podría haber sido capaz de prevenir el ataque mortal en la escuela preparatoria de Florida.



"(Cruz tenía un) deseo de matar a la gente, un comportamiento errático y molestos mensajes en las redes sociales", señaló el informante, según la agencia. También aconsejó al FBI investigar el potencial de que realizara un tiroteo en la escuela.



La información debería haber sido evaluada y enviada a una oficina de campo del FBI, señala el comunicado.



"Hemos determinado que estos protocolos no se siguieron para la información recibida", apunta.



"La información no fue proporcionada a la oficina de campo del FBI en Miami, y no se realizaron más investigaciones en ese momento".